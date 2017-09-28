Стало понятно, как победить самый упрямый жир на животе

Появление самого «упрямого» жира в области живота и талии во время среднего и пожилого возраста может вызываться воспалительными процессами, как показало исследование. Его авторы пришли к выводу о том, что лекарства, которые нацеливаются на данные воспалительные процессы, могут усилить скорость метаболизма и помочь пациентам сжигать больше жира, что снизит риск хронических болезней. Большое количество жира под кожей приводит к смертельно опасным недугам вроде диабета и болезней сердца, этот жир может спровоцировать инсульты. Ученые надеются, что их анализ обеспечит разработку нового способа борьбы с эпидемией ожирения, от которой только в США страдает свыше 35% взрослых людей, пишет Medikforum.ru.

Исследование показало, что у людей среднего и старшего возраста отмечается повышенное количество жира в теле вне зависимости от их веса. При этом физическая активность не помогает избавиться от этого жира под кожей так же просто, как этого добиваются более молодые люди. Это связано с тем, что организм людей среднего и старшего возраста не способен сжигать энергию в жировых клетках также эффективно. В результате, данный цикл приводит к скоплению жира в области живота, от которого просто невозможно избавиться. Однако исследователи из Йельского университета доказали, что основная причина данных процессов связана с воспалениями.

Они сфокусировали внимание на клетках макрофагах, обычно вовлеченных в процесс контроля инфекций. Были выявлены новые разновидности макрофагов, которые находятся в нервах в области скоплений жира, вызывая возрастные воспаления. Эти воспалительные клетки не дают передавать сигналы жировым клеткам о необходимости сжигать накопленную энергию. Данное открытие может привести к разработке новых методов лечения ожирения вроде лекарств, подавляющих воспаления.