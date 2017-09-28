Диетолог о том, как правильно есть белый хлеб

По словам Эльвиры Тер-Оганесянц, утверждение о бесполезности белого хлеба ошибочны. В рационе детей и людей с высоким уровнем физической активности, спортсменов и рабочих тяжелых производств, этот продукт является хорошим источником энергии, содержа в себе крахмал и легкоусвояемые углеводы, пишет Medikforum.ru.

По словам диетолога, употреблять белый хлеб следует в первой половине дня: в этом случае энергия, полученную с хлебом, даст возможность чувствовать себя бодрым в течение дня. Употребление белого хлеба на ночь поспособствует лишь прибавке в весе. «При его употреблении сахар в крови резко повышается, происходит интенсивный выброс в кровь сахароснижающего гормона инсулина, - и сахар утилизируется в жировую ткань», - отметила эксперт.

Специалист подчеркнула, что белый хлеб не приведет в набору веса, если человек физически активен, не ведет сидячий образ жизни и не ест такой хлеб ежедневно.

Говоря о сочетаемости белого хлеба с другой пищей, диетолог конкретизировала, что он сочетается с молоком, кисломолочными продуктами, супами и овощами, за исключением картофеля. Сочетание белого хлеба и мяса – одно из самых тяжелых и вредных для пищеварения.

В то же время при повышенной кислотности желудка, хроническом гастрите или язвенной болезни белый хлеб, особенно сушеный или вчерашний, предпочтительнее других сортов.