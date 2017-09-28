Вот сколько вы должны весить в зависимости от роста

Словосочетание «идеальный вес» рождает самые противоречивые ассоциации. Кто-то представляет себе фотомодель с пропорциями 90-60-90. Кто-то, наоборот, пышную кустодиевскую даму.

А кто-то наблюдает за колебаниями показателей весов, напоминающих кардиограмму, и слабо представляет себе, на чем же остановиться. Вроде и любимые джинсы налезают, и над их ремнем ничего не висит, пишет Okok.life.

Но где же идеал?

Дело в том, что у каждого человека имеется природой заложенный потенциал – определенное количество клеток жира. Риск быстрого наращивания веса выше у тех людей, у которых таких клеток больше. Стоит учесть и тот факт, что при регулярном переедании жировые клетки делятся надвое, что еще более увеличивает жировые накопления. К сожалению, ни у кого из нас нет возможности разделиться надвое, чтобы сбросить «наеденные» клетки.

Здоровый вес – это та точка, при которой организм чувствует себя хорошо. Если зайти за эту точку, то со здоровьем возникают проблемы: шалит сердце, болят суставы, скачут гормоны и высок риск возникновения диабета второго типа. Недавнее исследование показало, что в среднем современные женщины весят примерно на 6 килограммов больше, чем 22 года назад. Понятие об идеальном весе тоже изменилось: теперь эта цифра на 5 килограммов больше.

На данный момент общество не имеет единого мнения по поводу того, каким же должен быть идеальный вес. Люди настолько убеждены, что СМИ пытаются навязать им «худые» стандарты, что зачастую воспринимают собственное ожирение как преувеличение. Люди делятся на две категории: на тех, кто пытается достичь нереальных целей, и на тех, кто чувствует себя вполне комфортно в весе, который негативно влияет на здоровье.

Эта таблица составлена врачами. Она включает в себя реальные показатели, а не те, которые приняты в обществе. Используйте ее, чтобы объективно оценить собственный вес и его влияние на здоровье.

/ marketium.ru

Осознание того, что вы красивы и желанны, — первый шаг. Не позволяйте счастью быть зависимым от физической формы. Цените свое здоровье и мобильность. Будьте здоровы!