Как живет 23-летняя содержанка из Санкт-Петербурга

По словам героини, которая сейчас регулярно получает деньги от мужчин, в Северную столицу она приехала несколько лет назад из сибирской провинции. Из-за нестабильного финансового положения родителей девушка устроилась сразу на несколько работ, чтобы обеспечивать себя. Но со временем у нее скопились долги, с которыми бойфренд отказался помогать. В отчаянии девушка зашла на сайт спонсоров и содержанок, пишет Lady.mail.ru.

Поначалу, по словам героини, она не понимала, «как можно продавать себя малознакомому мужчине». Но потом присмотрелась к анкетам: «Некоторые девушки были с несколькими дипломами, в графе «О себе» писали интересные короткие тексты... Настоящие девушки, которые ищут поддержки, — так здесь называют спонсорство».

Девушка поведала, что при поиске спонсора каждая сама решает, какие цели преследует: одни готовы на разовые встречи за деньги, другие жаждут более «стабильных» отношений, часто — не с одним мужчиной.

«Сейчас я встречаюсь с несколькими мужчинами. Ежемесячно они мне платят около 200 тысяч рублей. Пока это несерьезные отношения, поэтому мужчин несколько».

Описывая типичного спонсора, девушка отметила, что чаще всего это — владелец крупного бизнеса с высоким статусом в обществе, но обделенный вниманием со стороны женщин: он либо холост, либо разведен, либо устал от отношений с женой. К поиску спутницы на сайте знакомств состоятельные мужчины, по словам героини, прибегают из-за отсутствия времени. «Они много работают, не ищут пустышек — им некогда ошибаться», — пояснила девушка.

Питерская содержанка также отметила, что спонсоры с высоким достатком довольно воспитаны, многие не требуют от девушек интимной связи — только по обоюдной симпатии. В то же время, они могут разорвать отношения, если заподозрят, что у содержанки есть еще один спонсор.

Девушка также посетовала, что в «профессии» есть риск наткнуться на маньяков или обманщиков-«нищебродов», поэтому потенциальным содержанкам нужно всегда быть внимательными. Еще она отметила, что содержанкам стоит разбираться в политике, технологиях, автомобилях и недвижимости.

Но, по мнению девушки, дело того стоит. За год она вошла в доверие к своим спонсорам и даже задумывается о том, чтобы просить денег на открытие своего бизнеса.