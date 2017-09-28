Принц Уильям рассказал, как Кейт Миддлтон борется с токсикозом

Айрис, у которой трое детей, рассказала Уильяму, что во время беременности она также страдала от сильнейшего токсикоза. На что принц спросил, ухудшалось ли ее состояние с каждым разом. В этом вопросе журналисты увидели намек на самочувствие Кейт – видимо, третья беременность дается ей тяжелее всего. "Да, это так, – ответила Айрис. – Мой доктор запретил мне принимать известный препарат, у которого, как выяснилось позже, было много серьезных побочных эффектов. Он посоветовал мне есть сухой бисквит", пишет Segondya.ua.

"Кейт ела бисквит с имбирем, но нам он не помог. Что мы только не перепробовали", – признался Уильям.

Напомним, Кейт Миддлтон страдает от Hyperemesis Gravidarum – тяжелой формы токсикоза, вызывающей тошноту, рвоту, обезвоживание и неприятие пищи. В связи с самочувствием Кейт отменила все запланированные выходы в свет. В последний раз герцогиня появлялась на публике 30 августа. Недавно Кенсингтонский дворец объявил, что следующее появление герцогини в свет назначено на 10 октября. В этот день в Букингемском дворце будет проведен специальный прием по случаю Всемирного дня психического здоровья.