Пять советов от эксперта по уборке дома

1. Сразу ставьте вещи на свои места

Конечно, у вас бывает так, что в углу стола копятся вещи, у которых есть свое место, но в спешке их оставляют, где попало. Простой и распространенный совет, который действительно помогает – ставить вещи на место, как только вы закончили ими пользоваться. Этому очень просто научить детей и потом привлекать их к уборке.

2. Используйте бытовую технику – она упрощает жизнь

«Сегодня есть очень много бытовых устройств без которых просто не обойтись», - отметила Моника, которая ежедневно пользуется стиральной и посудомоечной машинами. «Поскольку наша семья очень много занимается спортом, постоянно появляется грязная одежда, и стирать приходится практически каждый день, – пояснила тренер и добавила, что ее новейшим помощником стал робот-пылесос, который умеет убирать пыль из углов, самостоятельно переезжать пороги и даже помещается под диван, чтобы убрать там. – Я и представить не могла, что одна такая машина способна сделать жизнь настолько проще! Например, я могу управлять своим роботом-пылесосом Samsung Powerbot при помощи смартфона – когда я сама не дома, и неожиданно выясняется, что вечером у нас будут гости».

3. Используйте подходящие чистящие средства и приемы

Для разных поверхностей следует использовать подходящие чистящие средства и приспособления. Например, для очистки дивана на пылесос стоит надеть специальный небольшой наконечник, а очистить рабочую поверхность на кухне поможет средство для мытья посуды. Мыло и вода не всегда лучшее решение, и в процессе уборки следует быть осторожным. «Например, к окрашенным стенам не стоит подступаться просто с мокрой тряпкой и начинать усиленно тереть, – рассказала Туви. – Краска для стен на водной основе может повредиться и на стене останутся некрасивые разводы. Это тот случай, когда можно обратиться за советом к специалисту».

4. Убирайте «сверху вниз»

Чтобы избавить дом от пыли, уборку следует начинать «сверху вниз». «Сперва убрать пыль со шкафа, а уж затем мыть пол», - отметила Моника. Этому правилу просто надо следовать – ведь с расположенных высоко поверхностей непременно упадет на пол сколько-то пыли, и свежевымытый пол сразу будет выглядеть неопрятно.

5. Понемногу убирайте каждый день

Сначала убрать пыль, на второй день полить цветы, на третий выбить ковры… «Конечно, я ежедневно стираю белье, а быстро почистить пол мне помогает робот-пылесос, но все прочие домашние дела проще разделить по дням – ведь я не хочу тратить время на выходных и посвящать целый день исключительно уборке», - Моника раскрыла свою самую главную тайну.