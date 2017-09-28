В гигиенической помаде нашли отравляющие вещества

Исследование проводилось по заказу крупнейшей французской группы защиты интересов потребителей Que Choisir. Ученые проверили 21 образец бальзамов для губ разных фирм, в том числе крупных косметических брендов. Выяснилось, что в десяти из них содержатся канцерогенные вещества, пишет Health.mail.ru.

В некоторых видах гигиенической помады были обнаружены насыщенные углеводороды, которые при попадании в организм могут вызывать воспаление в лимфоузлах и печени. Авторы исследования предупреждают, что в составе бальзама для губ эти вещества особенно опасны, так как можно случайно проглотить небольшое количество помады.