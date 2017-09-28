Как объяснить матери, что ты не хочешь замуж: инструкция

Не важно, почему ты не хочешь замуж, но это решение всегда будет вызывать множество вопросов у окружающих. И если соседке или коллеге можно просто ответить: «Это не ваше дело, Марья Ивановна!», то что делать с близкими людьми, особенно — с матерью? Психолог Ольга Подольская объясняет, как защитить свою позицию.
Хорошая новость: можно раз и навсегда закрыть эту неприятную тему. Плохая — в том, что придется самой быстренько повзрослеть, и — сюрприз! — отказаться от некоторых своих стереотипных ожиданий, пишет Lady.mail.ru.
Не ожидай, что мать все поймет
Пока младенец совсем маленький, мать действительно много всего должна понять: замерз он или проголодался, интересно ему или он устал... Но чем старше становится человек, тем сложнее становятся его желания и тем меньше долгов остается у матери. В конце концов мать тоже человек со своими взглядами и ограничениями, со своей жизненной позицией, и она может не совпадать с твоей. Это жизнь.
Ты можешь аргументировать свои взгляды, но не втягивайся в бесконечные споры! Это бессмысленно: если мама не согласна с твоими доводами, вряд ли удастся ее переубедить. К счастью, даже в этом случае не все потеряно.
Стань самостоятельной
В норме: с возрастом человек становится самостоятельнее — но, как известно, иногда возраст приходит один. Если ты не можешь обеспечить себя самым необходимым, включая жилье и питание, то надежда на то, что к твоим аргументам прислушаются, стремительно тает.
Дурацкая фраза «кто девушку ужинает — тот ее и танцует» в каком-то смысле — грустная правда жизни: если ужином тебя кормит мать, у нее вполне может возникнуть впечатление, что и распоряжаться твоей жизнью в целом она тоже имеет право.
Поэтому обеспечь себе для начала финансовую стабильность. Наглядная демонстрация того, что ты уверенно стоишь на ногах и вполне удовлетворена собственной жизнью, поможет переубедить мать не словами, а делом.
Если она будет видеть, что ты счастлива и без ее советов, это существенно снизит потребность советовать. Не обязательно сведет до нуля, но стопудово уменьшит!
Но как быть, если ты уже давно успешна и самостоятельна, прочитала матери не одну лекцию о своем отношении к замужеству, но ее вопросы не иссякают?
Используй алгоритм
В отличие от бесчисленных прохожих-знакомых, одну-единственную мать вполне реально отучить от неудобных вопросов. Клянусь. Для этих целей достаточно без отклонений выполнять простую пошаговую инструкцию.
1. Убедись, что ты избавилась от своих стереотипных ожиданий и материальной зависимости от родителей. Потому что иначе метод не сработает и даже может ухудшить ваши отношения.
2. Объясни один раз свое отношение к замужеству. Хорошо подготовься, приведи все возможные аргументы, схемы-графики-статистику, если надо. Все, что на твой взгляд, возымеет действие.
3. После того как выскажешься, предупреди, что больше обсуждать этот вопрос не хочешь, и попроси больше не затрагивать эту тему.
4. С этого момента, как только мать попытается в очередной раз выяснить, когда же ты — замуж, следует отвечать единственной фразой: «Я не буду обсуждать эти вопросы». Не сердись, не вступай в споры, ничего больше не поясняй. Просто вежливо отказывайся от обсуждений.
5. После этого просто переведи разговор на другую тему. Спроси, как дела на работе, как поживает домашний кот Савелий или соседка Марья Ивановна.
6. Если мать разговор не поддерживает, а возвращается к теме замужества — повтори фразу: «Я не буду обсуждать эти вопросы», и попрощайся. Прерви общение. Если вы говорили по телефону — положи трубку. Если была в гостях — уйди вежливо, спокойно, но уверенно.
7. В следующий раз выйди на связь с матерью по собственной инициативе. Если звонишь ей обычно раз в неделю — позвони через три дня, например. Начни разговор про работу, кота или соседку Марью Ивановну.
8. Если мать снова заводит пластинку о браке — возвращайся к пункту 4.
Если говорить шершавым психологическим языком, этот алгоритм называется «снятие положительного подкрепления с нежелательного поведения». То есть своими спорами и руганью ты все равно поддерживаешь обсуждение этой болезненной темы. Прекрати это делать. Если мать пока не переключается — прерывай общение.
Но очень важно дать понять, что ты остаешься рядом, просто не хочешь говорить о семье и замужестве. Именно поэтому в следующий раз необходимо выходить на связь чуть раньше, чтобы явно продемонстрировать добрую волю: да, я хочу общаться. Только о чем-то другом, вот и все.
Самым способным из родителей хватает буквально одного-двух повторений. В среднем требуется три-пять. В самых запущенных случаях приходится пройтись по этому алгоритму раз десять. Но, если ты будешь спокойна, вежлива и тверда, то результат не замедлит себя ждать.
Конечно, этот алгоритм не гарантирует, что мама все поймет. Но зато он позволит тебе спокойно жить, не втягиваясь в обсуждение неудобных вопросов, и при этом сохранить достаточно хорошие отношения.
Ведь личная жизнь должна быть источником удовольствия, а не травм и страхов. Желаю, чтобы так всегда и было!