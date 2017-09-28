Как объяснить матери, что ты не хочешь замуж: инструкция

Хорошая новость: можно раз и навсегда закрыть эту неприятную тему. Плохая — в том, что придется самой быстренько повзрослеть, и — сюрприз! — отказаться от некоторых своих стереотипных ожиданий, пишет Lady.mail.ru.

Не ожидай, что мать все поймет

Пока младенец совсем маленький, мать действительно много всего должна понять: замерз он или проголодался, интересно ему или он устал... Но чем старше становится человек, тем сложнее становятся его желания и тем меньше долгов остается у матери. В конце концов мать тоже человек со своими взглядами и ограничениями, со своей жизненной позицией, и она может не совпадать с твоей. Это жизнь.

Ты можешь аргументировать свои взгляды, но не втягивайся в бесконечные споры! Это бессмысленно: если мама не согласна с твоими доводами, вряд ли удастся ее переубедить. К счастью, даже в этом случае не все потеряно.

Стань самостоятельной

В норме: с возрастом человек становится самостоятельнее — но, как известно, иногда возраст приходит один. Если ты не можешь обеспечить себя самым необходимым, включая жилье и питание, то надежда на то, что к твоим аргументам прислушаются, стремительно тает.

Дурацкая фраза «кто девушку ужинает — тот ее и танцует» в каком-то смысле — грустная правда жизни: если ужином тебя кормит мать, у нее вполне может возникнуть впечатление, что и распоряжаться твоей жизнью в целом она тоже имеет право.

Поэтому обеспечь себе для начала финансовую стабильность. Наглядная демонстрация того, что ты уверенно стоишь на ногах и вполне удовлетворена собственной жизнью, поможет переубедить мать не словами, а делом.

Если она будет видеть, что ты счастлива и без ее советов, это существенно снизит потребность советовать. Не обязательно сведет до нуля, но стопудово уменьшит!

Но как быть, если ты уже давно успешна и самостоятельна, прочитала матери не одну лекцию о своем отношении к замужеству, но ее вопросы не иссякают?

Используй алгоритм

В отличие от бесчисленных прохожих-знакомых, одну-единственную мать вполне реально отучить от неудобных вопросов. Клянусь. Для этих целей достаточно без отклонений выполнять простую пошаговую инструкцию.

1. Убедись, что ты избавилась от своих стереотипных ожиданий и материальной зависимости от родителей. Потому что иначе метод не сработает и даже может ухудшить ваши отношения.

2. Объясни один раз свое отношение к замужеству. Хорошо подготовься, приведи все возможные аргументы, схемы-графики-статистику, если надо. Все, что на твой взгляд, возымеет действие.

3. После того как выскажешься, предупреди, что больше обсуждать этот вопрос не хочешь, и попроси больше не затрагивать эту тему.

4. С этого момента, как только мать попытается в очередной раз выяснить, когда же ты — замуж, следует отвечать единственной фразой: «Я не буду обсуждать эти вопросы». Не сердись, не вступай в споры, ничего больше не поясняй. Просто вежливо отказывайся от обсуждений.