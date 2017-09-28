Австралийскую девушку-блогера оштрафовали за ложь о раке

Скандал с симулировавшей рак Гибсон разгорелся в 2015 году, пишет Health.mail.ru.

Блогер Бель Гибсон (полностью Аннабель Натали Гибсон) 1991 года рождения представлялась в интернете на три года старше и рассказывала о своем успешном лечении рака мозга, попутно зарабатывая как автор рецептов здорового питания.

Судья назвал поступок Гибсон «бессовестным» и оштрафовал 25-летнюю австралийку за обман потребителей на 410 тысяч австралийских долларов (322 тысячи долларов). У девушки «навязчивая одержимость собственной персоной», — заключил судья.

Гибсон в своих многочисленных аккаунтах в соцсетях, книге и приложении для Apple утверждала, что ведет здоровый образ жизни, правильно питается, сидит на детокс-диете и придерживается альтернативной терапии.

Свой богатый опыт Гибсон решила попусту не тратить, а написать книгу рецептов под собственным брендом The Whole Pantry и разработать под ним же приложение для Apple. Кроме того, она гастролировала с вдохновляющими лекциями по стране и продвигала свою продукцию.

За жизнью миловидной блондинки, ее радужными селфи и не менее счастливым исцелением следили почти 200 тысяч подписчиков в Instagram.

По информации Mashable, в течение некоторого времени приложение, которое до того, как интернет-гигант не удалил его, пользователи скачали 200 тысяч раз, держалось в лидерах рейтинга лучших приложений в категории «Еда и напитки» в 113 странах.

Мифическая история чудесного исцеления стала постепенно разрушаться после того, как благотворительные организации, в которые Бель обещала направить часть своего заработка от книг и приложения — порядка 300 тысяч долларов, — рассказали, что ничего от блогера не получили.

Ранее издательство Penguin, выпустившее книгу Гибсон о здоровой диете, уже заплатило за это штраф в 22 тысячи долларов.