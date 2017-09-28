Восемь вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете

Броские вещи

Если ты зашла в магазин и сразу обратила внимание на какую-то яркую запоминающуюся вещь, это плохой знак. Если эта вещь еще и надета на манекен, то это очень плохой знак дважды. Искусство одеться в масс-маркете заключается в том, чтобы никто из окружающих не понимал, откуда ваши вещи (особенно этот пункт касается модных сумок), пишет Lady.mail.ru.

Нарядная одежда для мероприятий

Слишком высок будет шанс встретить на этом мероприятии своего двойника.

Вещи, которые продаются на финальном этапе распродаж

Конечно, когда мы видим скидку 70%, наш разум затуманивается. Но стоит задать себе несколько вопросов и честно ответить на них: «Почему эта вещь долежала до конца распродажи?», «Так ли она хороша или нравится мне только из-за цены?», «Купила бы я эту вещь за полную ее стоимость?»

Обувь на каждый день

В масс-маркете можно покупать обувь, если, допустим, она нужна тебе для какого-то определенного образа и ты не планируешь носить ее часто. Но обувь на каждый день должна быть высококачественной и удобной.

Вещи из некачественных материалов

Не могу сказать, что я ярый противник синтетики (особенно в тех случаях, когда определяющим фактором выбора является цена). Но синтетика синтетике рознь. Если ты видишь, что ткань, из которой сшита вещь, излишне блестит, электризуется и на ней уже на вешалке есть дефекты, от этой вещи стоит отказаться еще в магазине (даже если она очень красивая и дешевая).

Вещи с обилием фурнитуры

Чаще всего вещь из масс-маркета выдает именно фурнитура, потому что на ней экономят. Еще все это дело со временем может начать облезать, и тебя это, конечно, не украсит. Теоретически можно заморочиться и поменять потускневшие и потрескавшиеся пуговицы или молнии, заменить блеклые пайетки, но стоит ли масс-маркет таких усилий?

«Рыхлый» трикотаж

Как и в ситуации с синтетикой, в масс-маркет магазинах можно отыскать неплохой трикотаж. Но есть определенная категория вещей, которые лучше обходить стороной. Многие свитеры выглядят откровенно дешево, сидят не то что плохо, а прямо-таки стоят колом, выдают все нюансы фигуры. Распознать их очень легко: если сжать в руке рукав или край, можно услышать «приятный» скрип синтетики, из которой свитер состоит. Сами нити часто торчат наружу, вязание неаккуратное, силуэт после нескольких примерок расползается. Ну и такая вещь, скорее всего, погибнет смертью храбрых после первой стирки.

Верхняя одежда на холодное время года

Пальто из масс-маркета вряд ли согреет вас поздней осенью и зимой. Потому что люди, которые шьют одежду, к примеру, в Испании не стояли полчаса на автобусной остановке в -20.