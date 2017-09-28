Мария Кожевникова после трех родов: только сейчас осознала, как тяжело полным людям

«Прошло больше месяца после рождения сыночка, а у меня 13 лишних кг, и я постепенно собираюсь приходить в себя, несмотря на то, что не влезаю в свою одежду, — писала Мария вскоре после рождения третьего ребенка. — Это, кстати, самый главный стимул!!! Одежда висит, а надеть не можешь, обидненько! Но даже несмотря на это я свой организм люблю и создавать для него стресс, худея больше 5 кг в месяц, не буду!», - пишет Soulpost.ru.

«Дело не во мнении окружающих, уж простите, а все таки в моем личном самочувствии , ну и… если совсем очень честно, то в гардеробе, — снова отметила Кожевникова. — Уж очень хочется влезть в свои вещички и испытывать легкость в движении. Только сейчас я осознала , как тяжело полным людям, какой дискомфорт приносят мелочи, о которых я раньше и не задумывалась. Я уже молчу про нагрузку на ноги, да и на организм в целом. Хочу со своей стороны поддержать всех, кто сейчас борется с весом, а значит бьется за свое здоровье! Вы не одни, я с Вами и мы справимся!»