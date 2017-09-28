Склонность к угрям зависит от родителей

Данным обстоятельством, отмечают эксперты, можно объяснить тот факт, что одни люди в подростковом возрасте сталкиваются с проблемой прыщей, а другие – нет. Существование наследственного фактора подтвердило исследование группы ученых под руководством известного французского дерматолога Пьера Волькенштейна. В частности, ученые установили: влияние генов матери на появление прыщей сильнее отцовского, но если оба родителя страдали от угрей, вероятность их появления ребенка становится гораздо более весомой, пишет Medikforum.ru.

Специалистами были обследованы более 8 000 добровольцев возрастом от 15 до 24 лет из нескольких стран Европы. Были учтены такие обстоятельства, как состояние кожи участников, так и дерматологическое здоровье их родителей.

В итоге авторы проекта установили: в тех случаях, когда матери имели опыт акне, вероятность появления прыщей у детей повышалась в 7,87 раз. Если угри донимали отцов, риск возникновения таких же угрей у подростков повышался в 6,41 раз. Если же проблема прыщей была хорошо знакома обоим родителям, вероятность акне у их потомства вырастала в 31,08 раз.

Отметим, что в наиболее тяжелых случаях угревая болезнь может растянуться на годы, потребовав не только тщательного ухода за кожей, но и лекарственного лечения.