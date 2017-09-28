Гинекологи советуют женщинам почаще ходить без трусов

Каждая женщина когда-либо отказывалась на время от ношения трусов хотя бы для того, чтобы избежать появления неприятных полосок на коже. Иногда причиной этому было просто отсутствие чистого нижнего белья. Но если верить опытному гинекологу из Нью-Джерси доктору Доннике Мур, отказ от ношения трусов должен стать привычкой для многих представительниц прекрасного пола. И дело вовсе не в попытках сделать сексуальную жизнь более яркой и доставить незабываемые ощущения своему партнеру, хотя в это тоже нет ничего плохого. Просто интимная зона женского тела нуждается в притоке воздуха в такой же степени, как и остальные зоны, сообщает Medikforum.ru.

Если же женщины носят трусы 24 часа в сутки, то это приводит к скоплению пота и повышению температуры в области гениталий, что существенно увеличивает риск развития грибков и других неприятных инфекций. Многое зависит и от того материала, из которого изготовлены женские трусики. Он тоже влияет на опасность возникновения инфекции. К примеру, лайкра, кружева и другие недышащие материалы входят в число самых нежелательных, поскольку они раздражают очень нежную кожу вокруг влагалища.

"Привычка спать без трусов может быть очень полезной для женщин, страдающих от вагинита, который представляет собой воспаление влагалища, а также для тех, кто столкнулся с распространёнными грибковыми инфекциями, проявляющимися сыпью, - говорит доктор Мур. - Грибки прекрасно себя чувствуют в теплых, влажных и преимущественно закрытых одеждой зонах тела, поэтому избегайте длительного ношения обтягивающего нижнего белья или тесных колготок, чтобы предотвратить инфекции".