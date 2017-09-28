Восемь веских причин сделать перерыв в отношениях

1. У вас почти нет времени на личную жизнь. Если работа является для вас основным приоритетом, а дома вы даже не успеваете смотреть любимые сериалы, то не пытайтесь включить в этот режим отношения, иначе вы доставите массу неприятных ощущений себе и потенциальному партнеру. До тех пор, пока у вас не появится достаточного количества свободного времени, о нормальных отношениях лучше не думать, пишет Medikforum.ru.

2. Вы не помните, когда последний раз ходили на второе свидание. Если вы попытаетесь воскресить в памяти последние несколько месяцев жизни, то наверняка припомните о нескольких первых свиданиях, после которых никогда не наступали вторые. Вы отвергали партнеров по тем или иным причинам. Нет ничего плохого в избирательности, однако если вы никак не можете вспомнить, когда последний раз ходили на второе свидание, то просто сделайте перерыв в отношениях.

3. Ваш бывший всё ещё занимает значительную часть жизни. Даже если после расставания с бывшим партнёром прошло достаточное количество времени, он всё равно может занимать значительную часть вашего сердца. Нет ничего плохого в том, чтобы обмениваться поздравлениями с днём рождения с бывшим партнёром, но если вы постоянно думаете о нём, а всех встречных мужчин сравниваете с ним (часто не в их пользу), то в отношениях лучше сделать перерыв.

4. Вы отменяете большую часть свиданий. Познакомившись с множеством мужчин где-нибудь в интернете или в мобильном приложении, вы все-таки встречаете кого-то интересного. И вот ваш разговор продвигается в сторону первого свидания, но вы постоянно ищите причины для того, чтобы перенести его. А это значит, что вам просто нужно какую-то часть времени побыть в одиночестве.

5. У вас серьезные проблемы с восприятием собственного тела. Вряд ли найдется женщина, которая считала бы себя совершенной, ведь каждая представительница прекрасного пола убеждена в том, что у неё имеются какие-то недостатки тела. Однако если вы просто не способны видеть собственное отражение в зеркале, то лучше посвятить свободное время посещениям спортзала и салонов красоты, а не походам на свидания.

6. Вы не знаете, что вам нужно. Один из первых вопросов, который нужно задать перед началом пользования мобильными приложениями для свиданий, это что вам нужно от будущего мужчины. Требуются ли вам серьезные отношения или краткосрочный флирт - с этим лучше определиться сразу. Если вы всё ещё не уверены в целях знакомства, то лучше повременить с ним.

7. Свидания стали скучными. Поход на первое свидание всегда является волнительным, но если в вашей жизни уже было достаточно подобных встреч, и общение с новыми мужчинами просто нагоняет тоску, то лучше сделать паузу и дождаться того момента, пока вас снова не начнут интересовать подобные вещи по-настоящему.

8. Вы недавно завершили отношения. Многих женщин, прошедших через болезненные разрывы с партнерами, тянет отомстить своим бывшим с помощью новых знакомств и поспешного секса. Однако это не самая хорошая тактика. Полезно дать себе время остыть, отгоревать, осмыслить совершённые ошибки, понять, что вам нужно в новых отношениях и начать их со свежей головой. Ну а месть бывшему - это вообще плохая идея.