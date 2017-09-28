Беременная Кейт Миддлтон будет придерживаться всех королевских традиций родов

В начале сентября стало известно, что герцогиня Кембриджская, супруга принца Уильяма, Кейт Миддлтон, находится в интересном положении и ждет третьего ребенка, пишет Ivona.bigmir.net.

Как пишет Ok!, Миддлтон должна будет соблюдать всех традиций родов, принятых британской королевской семьей.

Читай о пяти интересных королевских традициях родов, о которых знают не все.

1. О рождении королевского наследника объявляет специальный городской глашатай.

Прежде чем о появлении на свет малыша напишут СМИ, это известие на улицах города расскажет глашатай. Сейчас эту роль исполняет Тони Эпплтон, именно он объявлял о рождении принца Джорджа и принцессы Шарлотты. Эта традиция уходит еще в Средние века, когда люди не умели читать и писать.

2. Королева Великобритании должна быть одной из первых, кто узнает о рождении ребенка.

Прежде чем о появлении на свет наследника британской монархии будет объявлено официально, об этом должна узнать королева.

Интересно отметить, что принц Уильям позвонил своей бабушке по зашифрованному телефону, когда родился принц Джордж.

3. Домашние роды.

Королева Елизавета II сама родилась дома и своих детей рожала в Букингемском дворце. Эту традицию нарушила принцесса Диана, которая родила принца Уильяма и принца Гарри в госпитале Святой Марии. В случае с двумя первыми детьми Кейт Миддлтон последовала ее примеру, но третьего ребенка намерена рожать дома – в Кенсингтонском дворце.

4. Отцы не допускаются в родильную комнату.

До рождения принца Чарльза отцам ребенка в родзал заходить было запрещено.

5. Акушерки обязуются хранить все детали родов в тайне.

По традиции Британской монархии имена акушерок, которые принимают роды у королевской особы, не разглашаются. Кроме того, сами акушерки подписывают документ о неразглашении подробностей родов. Известно, что роды принцессы Шарлотты у Кейт Миддлтон принимали три акушерки.

Отметим, что принц Уильям и Кейт Миддлтон придерживались этих традиций во время появления на свет сына – принца Джорджа и дочки – принцессы Шарлотты.