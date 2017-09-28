Вива Гевара: как по-модному носить береты этой осенью

Новая волна популярности беретов нахлынула на нас в 2015 году, когда в Gucci пришел «талантливый стилист и гениальный маркетолог» Алессандро Микеле и выпустил на подиум юношей и девушек в одинаковых полупрозрачных блузах с бантами на шее и чудаковатых очках в массивных оправах ― интеллектуальных «гиков» в псевдовинтажных нарядах из бабушкиного сундука, чьи лирические образы венчал неизменный берет. С тех пор девушки в бомберах, плиссированных юбках-миди и беретах стали общим местом, а эстетика блошиного рынка и «антикварного» берета больше не воспринимается как что-то из гардероба экстравагантной городской сумасшедшей, пишет Mixnews.ru.

С тех пор страсти по беретам немного поутихли. Белла Хадид и Кендалл Дженнер все чаще появлялись в кепи, фуражках и прочих baker boy hats.

Конечно, береты продолжали носить, наследуя немеркнущий образ рафинированной парижанки или стилистику Gucci, но без особого энтузиазма. Первых ласточек прислала Бейонсе: во время выступления на «Суперкубке»-2016 она вывела на стадион балет в костюмах, напоминающем униформу «Черных пантер» ― черных кожаных боди и черных беретах с кожаным основанием.

Первая коллекция Марии Грации Кьюри для Christian Dior продемонстрировала аналогичную стилистику: много кожи и винила, милитаристские мотивы, сочетающиеся с ультра-женственными пышными юбками и акцентированной талией. И, конечно, береты ― кожаные. В тот же день Рианна пришла на показ Christian Dior в полном обмундировании с подиума ― и понеслось.

Теперь кожаные береты в стиле 90-х носят все: Бейонсе, Белла Хадид, Кендалл Дженнер. Да что там, их уже можно купить в магазинах масс-маркет брендов! Не менее популярными стали и береты французской марки Itchy Scratchy Patchy, особенно с вышитой надписью Anarchy («Анархия»). В таком берете появлялись топ-модель Кара Делевинь и актриса и певица Рита Ора.

Итак, что же отличает «модные» береты от «немодных»? Во-первых, неклассический материал: кожа, твид, деним (как в новой весенне-леней коллекции Christian Dior), искусственный мех. Во-вторых, декор: модный берет может быть расшит крупными бусинами или жемчужинами, украшен брошью, аппликацией или вышивкой с резким словечком, снабжен узкой кожаной полосой, как на военных беретах и беретах «Черных пантер».

И, наконец, этой осенью модно носить берет, сдвинув набок, как команданте или Че Гевара, и миксуя его с военными куртками с накладными карманами, жесткими широкими ремнями, блейзерами в мужском стиле, водолазками, футболками с «революционными» надписями, узкими солнцезащитными очками с черными или цветными линзами, кожаными плащами и косухами.

Это тоже романтика, но другая: на смену нежным разнузданным ботаникам пришли дерзкие образы, объединяющие в себе стиль 90-х с отсылками к «Матрице» и другим культовым фантастическим антиутопиям, и революционные настроения, связанные с агрессивной внешней политикой и усиливающимся противостоянием (Женские марши против Трампа) между сексистским и феминистским мирами, что, собственно, и доказывают источники популярности кожаных беретов: Мария Грация Кьюри вдохновляется феминизмом, а Бейонсе говорит в песнях о «черном» феминизме.