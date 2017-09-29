В США телеведущая начала рожать в прямом эфире

Перед ответом Паскарелла неловко хихикнула. Никто из присутствовавших в студии не заподозрил неладного, тогда как на самом деле у находившейся на восьмом месяце беременности ведущей именно в этот момент отошли воды, пишет Topnews.ru.

В итоге женщина умудрилась довести до конца выпуск новостей, а после окончания эфира попросила отвезти ее в больницу. Женщину сопроводил исполнительный продюсер программы и другие коллеги, а в клинике встретил супруг. Паскаелла благополучно родила сына.