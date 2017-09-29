Это нормально! Честный целлюлит пышной модели всколыхнул Сеть

На снимках, которые обнародовала пышка Софи Тернер, на ее бедрах и ягодицах отчетливо заметен целлюлит. По словам Софи, она сама при виде этих фото была поначалу сильно огорчена. Но, подумав немного, пришла к выводу, что ей нужно изменить идеалистичное восприятие внешнего вида и осознать, что целлюлит - это нормально.

Рассуждения модели на этот счет вызвали резонанс и породили горячие споры об уместности и эстетичности подобных изображений. По мнению недовольных, Тернер, хоть и совершила героический для женщины поступок, ее мнение позволяет мириться с лишним весом и не воспринимать его как проблему, что неправильно.

Но Софи призывает всех прекратить воспринимать целлюлит как нечто отвратительное и постыдное.

«Мы все хотим иметь гладкую сияющую кожу, но, дамы, целлюлит - это естественно для нас. У меня он появился в 12 лет, что нормально.

Прожив с этими бугорками на теле 10 лет, я осознала, что это мое тело и я его должна любить в любом виде. Целлюлит — это нормально! И я люблю каждый бугорок и складочку на моем большом теле», - ответила она хейтерам.

A post shared by S O P H I E T U R N E R (@sophieeturner) on Jul 31, 2017 at 12:27pm PDT

A post shared by S O P H I E T U R N E R (@sophieeturner) on Aug 21, 2017 at 9:03am PDT