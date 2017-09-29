Женщины по-прежнему выполняют работу по дому чаще, чем их партнеры

Ученые сосредоточились на участниках, у которых в возрасте 25, 32 и 43 лет были партнеры. Специалисты оценивали влияние ряда факторов, таких как относительный доход и семейное положение, на выполняемые домашние обязанности. Исследователи обнаружили: в возрасте 25 лет домашние обязанности ложились на плечи женщины и партнера, который меньше зарабатывал, пишет Meddaily.ru.

В возрасте 32 лет ответственность за воспитание детей и количество рабочих часов уменьшали вклад мужчин в работу по дому. В возрасте 43 лет домашние обязанности, как правило, выполняли женщины. И в целом женский пол в любом возрасте был теснее всего связан с выполнением работы по дому.