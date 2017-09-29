Почему лучше никогда не иметь отношений со спортивными парнями

Исследование, проведенное экспертами из Вестминстерского университета подтвердило, что любители таскать железо являются сексистами и к женщине относятся, как к вещи, пишет Lifter.com.ua.

В опросе приняло участие около 327 молодых гетеросексуальных парней. Выяснилось, что те, кто имеет пристрастие к наращиванию мускулов, о женщинах высказывались очень нелестно, считали их обязанностью лишь варить борщи и воспитывать детей.

Мужчины с такими деспотическими замашками привлекательными считают худеньких женщин. По их мнению, наличие внушительной мускулатуры - отличительный признак настоящего мужчины.

Ученые высказали предположение, что на мнение мужчин может влиять образ, созданный средствами массовой информации, а также патриархальный уклад в некоторых обществах, особенно в развивающихся странах.