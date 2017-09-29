Прививки от коклюша во время беременности защищают здоровье ребенка

В 2012 году в США вспыхнула эпидемия смертельно опасного для младенцев коклюша. Именно тогда эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний рекомендовали всем беременным проходить через вакцинацию от этой опасной инфекции. И вот новое исследование показало, что это мера профилактики оказалась эффективной. Вакцина под названием Tdap (столбняк, дифтерия и коклюш) уменьшает риск развития коклюша на 78% у малышей моложе двух месяцев, чьи мамы сделали уколы во время третьего триместра. Исследователи использовали информацию за период с 2011 по 2014 годы из 6 штатов. Среди малышей, которые всё-таки заразились коклюшем, несмотря на вакцинацию их матерей, в 90% случаев наблюдались умеренные разновидности этой болезни, которые даже не требовали госпитализаций, пишет Medikforum.ru.

Несмотря на столь убедительные доказательства эффективности вакцины против коклюша, лишь половина беременных женщин в США делает себе подобные прививки, как показывает статистика. Сам малыш не может пройти через вакцинацию в первые два месяца жизни. Однако если он заразится коклюшем, то это респираторное заболевание может вызвать такие жесткие приступы кашля, что для некоторых детей они окажутся фатальными. Жертвы коклюша перестают дышать, они сталкиваются с судорожными припадками, страдают пневмонией и получают повреждения мозга.

"Малыши моложе двух месяцев получают защиту только благодаря своим мамам, которые передают им собственные антитела, - говорит эксперт-педиатр из Детского госпиталя Филадельфии доктор Пол Оффит. - Поэтому нам необходимо внушать это женщинам. Я думаю, что этим должны заниматься акушеры. У женщин в период беременности возникает великолепная возможность обеспечить защиту своим малышам от коклюша и некоторых других опасных заболеваний".