Шесть признаков того, что вам отношения нужны больше, чем мужчине

1. Редкие звонки и SMS. Давайте подсчитаем, сколько звонков и SMS поступают к вашему любимому от вас, а сколько в ответ от него. Если вас связывает взаимное притяжение, то почему интерес в общении столь различается? Влюбленный мужчина наверняка будет присылать, по меньшей мере, одно или два сообщения каждый день. Если инициатором подобного общения являетесь только вы, то это не самый хороший признак, пишет Medikforum.ru.

2. Прерывает на полуслове. Вы очень внимательно слушаете все, что он говорит вам, а вот ваш партнер этим похвастаться не может. Довольно часто он прерывает вас буквально на полуслове и начинает рассказывать что-то свое. Это свидетельствует о том, что ваш внутренний мир, переживания, чувства, а значит, и вы сами, его не очень-то интересуют.

3. Он знаком с вашими друзьями, но вы не знаете его друзей. Если вы строите серьезные планы по отношению к какому-то мужчине, то наверняка предпочитаете представить его своим подругам и родственникам. Но если того же самого не происходит с друзьями и родственниками вашего партнера, то это демонстрирует отсутствие какого-либо серьезного интереса к вам.

4. Он забывает про свои обещания. На прошлой неделе ваш партнер пообещал посетить с вами новый ресторанчик, который открылся на крыше какого-то высокого здания, или выбраться на лоно природы, но потом даже не перезвонил. Между тем вы никогда не забываете о своих обещаниях. Такая выборочная амнезия является признаком того, что ваш партнер просто не хочет устойчивых отношений.

5. Интерес волнами. Несколько дней подряд он бомбардирует вас своими сообщениями и звонками, а затем теряет интерес на неделю или две. Это значит, что вы не произвели на него какого-либо сильного впечатления, которое побудило бы его предпринимать более долгосрочные усилия по сохранению вас в своей жизни.

6. Он не помнит ничего из того, что вы ему говорите. Несколько раз в разговорах вы сообщали ему о том, что хотите провести выходные вместе. И вдруг в пятницу получаете от него SMS с вопросом о том, какие у вас планы на выходные. Это значит, что он не уделяет внимания тому, что вы ему говорите.