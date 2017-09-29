Онлайн-шопинг приводит людей к быстрому одряхлению

Интернет вроде бы существенно облегчил нам жизнь, когда позволил приобретать те или иные товары в режиме онлайн, заказывая их доставку прямо на дом. Однако теперь люди всё реже носят тяжёлые сумки из магазина домой, и это разрушительно воздействует на их мышечную массу, как подчеркивают физиотерапевты. Те потребители, которые еженедельно получают продукты прямо на дом, лишаются крайне важных для их здоровья физических нагрузок. Переноска сумок позволяет взрослым людям оставаться в хорошей спортивной форме и сохранять здоровье в пожилом возрасте, что снижает риск потенциально опасных падений и переломов, а также других неприятностей со здоровьем, пишет Medikforum.ru.

Вот почему многие физиотерапевты с таким негативом относятся к покупкам в интернете. С одной стороны, они позволяют экономить время и облегчать жизнь людям, но с другой стороны, все эти покупки делают нас менее спортивными. Кроме того, люди теперь сидят дома и ждут доставки вместо того, чтобы пойти в магазин и приобрести всё самим, то есть, соединить аэробные нагрузки в виде пешей ходьбы с упражнениями на поднятия тяжестей.

Только в Великобритании количество людей, которые совершают все покупки в интернете, за последние два года увеличилось вдвое - с 7% в 2014 до 14% в 2016. Таким образом, сегодня каждый седьмой житель страны вообще не посещает магазины, предпочитая получать все продукты прямо на дом. В США приблизительно 25% семей занимаются онлайн-шопингом. По мере старения скелетные мышцы человека слабеют и сокращаются - этот феномен получил название саркопения. Именно для борьбы с ней людям и требуются регулярные физические нагрузки.