Быстрая квашеная капуста за сутки: простой рецепт

На приготовление обычной квашеной капусты уходит примерно 2-3 недели, но есть и быстрые рецепты, одним из которых мы и спешим с вами поделиться. Попробуйте приготовить квашеную капусту и запастись витаминами, а то зима близко…

Ингредиенты: белокочанная капуста — 1 вилок, чеснок — 4 зубчика, морковь — 3 шт., растительное масло — 0,5 ст., столовый уксус (9%) — 150 мл, сахар — 100 г, вода — 500 мл, соль — по вкусу, пишет Rus.tvnet.lv.

Приготовление:

Тщательно промойте овощи. Нашинкуйте капусту мелкой соломкой (кочерыжку не трогайте — она для закваски не пригодится). Морковку натрите на крупной терке или по-корейски. Чеснок пропустите через пресс. В глубокой посуде смешайте овощи. Налейте в кастрюлю воды, поставьте на огонь и доведите до кипения.

Добавьте к воде соль, растительное масло, уксус и сахар. Доведите смесь до кипени, периодически помешивая. Залейте овощи рассолом, накройте большой тарелкой и поставьте сверху груз.

Такой рецепт капусты позволит испробовать ее уже через 3 часа, но лучше подождать день — тогда капуста получится особенно ароматной и пикантной.