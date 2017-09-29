Быстрая квашеная капуста за сутки: простой рецепт

Квашеная капуста всегда была настоящей царицей закуски на Руси. С ней пекли пироги, варили супы, ее добавляли в котлеты, подавали в качестве гарнира и как отдельное блюдо. Вот такой универсальный продукт, и что немаловажно — вкусный и полезный!
На приготовление обычной квашеной капусты уходит примерно 2-3 недели, но есть и быстрые рецепты, одним из которых мы и спешим с вами поделиться. Попробуйте приготовить квашеную капусту и запастись витаминами, а то зима близко…
Ингредиенты: белокочанная капуста — 1 вилок, чеснок — 4 зубчика, морковь — 3 шт., растительное масло — 0,5 ст., столовый уксус (9%) — 150 мл, сахар — 100 г, вода — 500 мл, соль — по вкусу, пишет Rus.tvnet.lv.
Приготовление:
Тщательно промойте овощи. Нашинкуйте капусту мелкой соломкой (кочерыжку не трогайте — она для закваски не пригодится). Морковку натрите на крупной терке или по-корейски. Чеснок пропустите через пресс. В глубокой посуде смешайте овощи. Налейте в кастрюлю воды, поставьте на огонь и доведите до кипения.
Добавьте к воде соль, растительное масло, уксус и сахар. Доведите смесь до кипени, периодически помешивая. Залейте овощи рассолом, накройте большой тарелкой и поставьте сверху груз.
Такой рецепт капусты позволит испробовать ее уже через 3 часа, но лучше подождать день — тогда капуста получится особенно ароматной и пикантной.