Поступок парня, надевшего туфли своей девушки, растрогал миллионы

Более десяти тысяч человек прокомментировали этот снимок, сделанный в китайском городе Чунцин, а лайк поставили около 25 тысяч человек. Daily Mail пишет, что фотографии сделала девушка по фамилии Се в больнице "Цинькьяо", где ждала врача. Она рассказала, что девушка испытывала дискомфорт, и на тот момент, когда Се увидела пару, они уже успели поменяться обувью, пишет Life.ru.

Внимание Се сразу же привлекли розовые босоножки на высоких каблуках, которые пришлось надеть парню. Очевидица говорит, что девушка предложила поменяться обратно, но молодой человек стойко отказывался. "По-моему, это было очень мило", — говорит Се. Она тайно сфотографировала пару и показала снимки своему молодому человеку, чтобы показать, как следует поступать в таких ситуациях. И так сделали тысячи девушек, увидевших эту публикацию.

Однако у некоторых возникли вопросы: зачем им обязательно нужно было меняться обувью, ведь девушка могла просто посидеть босиком, или зачем парень просто не поставил босые ноги в туфли, а встал позади нее на каблуки? И, по наблюдению за этим молодым человеком, можно сказать, что не у всех получится провернуть подобный номер, так как на фото видно, что у его девушки гораздо больший размер ноги, чем у него.