Популярные представления о вреде сахара – это мифы

Как часто можно услышать о том, что от сахара надо отказываться! В последние годы это одна из самых популярных метод похудения. Однако Дженнифер Хэйт заявила, что на самом деле полный отказ от сахара равносилен смерти. Врач напомнила, что глюкоза является базовым строительным элементом человеческого тела. Поэтому, подчеркнула врач, важно даже в условиях ограничения в сладком употреблять в пищу фрукты, овощи, и (в небольшом количестве) крахмалистые продукты, пишет Medikforum.ru.

По словам Хэйт, любителям сладкого не стоит бояться сахарного диабета при общем нормальном здоровье. Кардиолог отметила, что диабету предшествует сложная комбинация генетических факторов и факторов окружающей среды.

Утверждение о том, что отдельные виды сахара более полезны, также не нашло поддержки у эксперта. Особая польза коричневого сахара или меда – миф, все источники углеводов превращаются в организме в глюкозу, не сильно отличаясь в своих процессах усвоения, сказала Хэйт.