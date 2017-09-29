Четыре привычные пары продуктов, которые нельзя смешивать

Какие продукты нельзя сочетать

Рассмотрим случаи, когда употребление некоторых продуктов друг с другом совершенно бессмысленно, пишет Ivona.bigmir.net.

Кофе и бутерброды с сыром

Такой завтрак давно стал классическим. Но проблема в том, что кофеин препятствует нормальному усвоению кальция из сыра. Поэтому лучше употреблять эти продукты отдельно друг от друга.

Макароны и мясо

Ученые считают, что подобная комбинация может со временем спровоцировать сахарный диабет. В процессе пищеварения крахмалистые углеводы, которые содержатся в макаронах, превращаются в сахар. Когда он вступает в реакцию с белками из мяса, образовываются опасные соединения, способные стать причиной развития болезни.

Гречка и молоко

Гречка и молочные продукты плохо сочетаются. Дело в том, что гречка богата железом, которое мешает усвоению кальция, содержащегося в молоке. В результате продукты нейтрализуют пользу друг друга.

Молочные продукты и бананы

Йогурт и банан – основа многих смузи. Но диетологи считают, что сладкие фрукты необходимо есть отдельно, чтобы они лучше перерабатывались организмом и не перегружали его лишними калориями.