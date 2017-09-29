Низкокалорийный десерт: брауни из трех ингредиентов

Чтобы приготовить вкусный диетический десерт, вам понадобится всего лишь три ингредиента: спелые бананы, ореховое масло и какао-порошок. Неважно, какой диеты вы придерживаетесь – веганской, безглютеновой, палеолитической – эти брауни подходят для любой из них. Низкокалорийные пирожные готовятся всего лишь за 25 минут. Вам нужно будет только перемешать все ингредиенты в форме и отправить их печься в духовку.
Брауни, приготовленные по этому рецепту, содержат 140 калорий, 3,1 грамма белка и 2,1 грамма клетчатки. Они отличаются меньшим количеством углеводов и сахара по сравнению с обычными рецептами подобных пирожных, пишет Ivona.bigmir.net.
Веганские брауни
Ингредиенты на 8 порций:
3 спелых банана
1/2 стакана пастообразного миндального масла (соленого)*
2 столовые ложки 100% какао-порошка
Рецепт приготовления:
1. Разогреть духовку до 175 С и слегка смазать форму 18 х 28 см.
2. Размять очищенные бананы с миндальным маслом до получения однородной массы.
3. Добавить порошок какао и тщательно перемешать.
4. Вылить тесто в форму и выпекать в течение 20 минут или пока вставленная зубочистка не будет выходить чистой.
5. Дать пирожным остыть в течение 15 минут, затем разрезать на квадраты и подавать.
Калорийность на порцию (61 г) – 141 ккал
*Миндальное масло можно заменить арахисовым, но в таком случае питательная ценность десерта немного увеличится.