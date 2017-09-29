Низкокалорийный десерт: брауни из трех ингредиентов

Брауни, приготовленные по этому рецепту, содержат 140 калорий, 3,1 грамма белка и 2,1 грамма клетчатки. Они отличаются меньшим количеством углеводов и сахара по сравнению с обычными рецептами подобных пирожных, пишет Ivona.bigmir.net.

Веганские брауни

Ингредиенты на 8 порций:

3 спелых банана

1/2 стакана пастообразного миндального масла (соленого)*

2 столовые ложки 100% какао-порошка

Рецепт приготовления:

1. Разогреть духовку до 175 С и слегка смазать форму 18 х 28 см.

2. Размять очищенные бананы с миндальным маслом до получения однородной массы.

3. Добавить порошок какао и тщательно перемешать.

4. Вылить тесто в форму и выпекать в течение 20 минут или пока вставленная зубочистка не будет выходить чистой.

5. Дать пирожным остыть в течение 15 минут, затем разрезать на квадраты и подавать.

Калорийность на порцию (61 г) – 141 ккал

*Миндальное масло можно заменить арахисовым, но в таком случае питательная ценность десерта немного увеличится.