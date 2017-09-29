Тыквенная диета поможет быстро сбросить лишние килограммы

Тыквенная диета рассчитана на три дня, помогает очистить кишечник и избавиться от 1-2 лишних килограммов, пишет Mixnews.lv.

Тыквенная диета на 3 дня: меню

Завтрак (на выбор):

тыквенная каша с рисом и небольшим количеством меда, чай без сахара

оладушки из тыквы (тертая тыква, мука грубого помола, яйцо, щепотка корицы и щепотка соды, жарить на сухой сковороде)

салат из тыквы, сладкого яблока и небольшого количество меда

Обед (на выбор):

крем-суп из тыквы

салат из тыквы

Ужин:

запеченная рыба и овощной салат

запеченная куриная грудка и овощной салат

Не забывайте пить достаточное количество воды. Необходимо употреблять 30 мл воды на 1 кг веса.

Процесс похудения пойдет немного быстрее, если сочетать рацион питания с тренировками. В осенний период можно заниматься бегом, велоспортом, занятиями в тренажерном зале, плаванием и т.д.