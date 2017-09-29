Тыквенная диета поможет быстро сбросить лишние килограммы

Тыква – это полезный низкокалорийный (23 ккал на 100 г) продукт осени, который выводит из организма шлаки, токсины и нормализует обмен веществ. Блюда из этого продукта быстро насыщают и утоляют чувство голода на долгое время.
Тыквенная диета рассчитана на три дня, помогает очистить кишечник и избавиться от 1-2 лишних килограммов, пишет Mixnews.lv.
Тыквенная диета на 3 дня: меню
Завтрак (на выбор):
тыквенная каша с рисом и небольшим количеством меда, чай без сахара
оладушки из тыквы (тертая тыква, мука грубого помола, яйцо, щепотка корицы и щепотка соды, жарить на сухой сковороде)
салат из тыквы, сладкого яблока и небольшого количество меда
Обед (на выбор):
крем-суп из тыквы
салат из тыквы
Ужин:
запеченная рыба и овощной салат
запеченная куриная грудка и овощной салат
Не забывайте пить достаточное количество воды. Необходимо употреблять 30 мл воды на 1 кг веса.
Процесс похудения пойдет немного быстрее, если сочетать рацион питания с тренировками. В осенний период можно заниматься бегом, велоспортом, занятиями в тренажерном зале, плаванием и т.д.