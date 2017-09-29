Гормон любви делает мужчин дружелюбными, а женщин пугливыми

Представители сильного пола становятся более дружелюбными и склонными к общению под воздействием гормона окситоцина, который часто называют гормоном любви. Впрочем, другое исследование, проведенное почти в то же самое время, продемонстрировало, что окситоцин производит противоположное воздействие на женщин. Ученые из Стэнфорда давали самцам мышей окситоцин. Это привело к тому, что грызуны стали значительно более дружелюбными по отношению друг к другу. Наблюдения показали, что гормон положительно воздействовал на систему поощрения в их мозге, пишет Medikforum.ru.

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе почти в то же самое время давали окситоцин самкам мышей. Выяснилось, что под воздействием этого гормона любви они, напротив, опасались новых впечатлений и вообще вели себя значительно более нервно. А вот блокирование воздействия окситоцина делало самок дружелюбней. С учетом результатов обоих исследований можно предположить, что гормон окситоцин воздействует на мужчин и женщин по-разному.

Окситоцин выделяется в мозге во время разного рода социальных отношений и связей, он активирует систему поощрения мозга, где производится дофамин, вызывающий у нас хорошее настроение, когда мы делаем что-то продуктивное для нашего выживания. У людей с аутизмом данная зона не активируется, поэтому использование окситоцина в качестве инструмента укрепления социальных связей могло бы стать ключом в деле развития новых средств лечения аутизма, как полагают исследователи. Наука уже проводила клинические эксперименты с использованием окситоцина в качестве метода лечения аутизма, а назальный спрей с низкой дозировкой этого гормона даже можно приобрести в онлайн-аптеках.