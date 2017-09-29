Галерея: Наталья Водянова открыла показ Balmain

Неделя моды в Париже продолжается. Вчера прошел показ коллекции бренда Balmain сезона весна-лето 2018. Креативный директор марки Оливье Рустен представил свои новые творения на одних из самых востребованных моделей современности.
Открыла шоу Наталья Водянова. Ей достался комплект из черного комбинезона, пошитого из виниловой кожи, и белой блузы. Вслед за ней на подиум вышла Наташа Поли в прозрачном пальто из того же материала. После них друг за другом продефелировали и другие именитые (и не только) манекенщицы, пишет Сплетник.
После повседневных нарядов модели демонстрировали вечерние, в создании которых дизайнер использовал стразы, пайетки, бахрому и яркие цвета (основные — синий и красный). Мешковатой одежды в новой коллекции зрители не увидели, напротив, все наряды были отшиты по фигуре. Исключением являются объемные рукава и юбки, которые красиво смотрятся в динамике (на фото, к сожалению, этого не видно).
Интересно, что в середине показа неожиданно заиграла песня российской группы t.A.T.u "Я сошла с ума" (звучала она на английском языке — All the Things She Said). В конце шоу модели ходили уже под Nirvana и песню группы Smells Like Teen Spirit.