Галерея: Наталья Водянова открыла показ Balmain

Открыла шоу Наталья Водянова. Ей достался комплект из черного комбинезона, пошитого из виниловой кожи, и белой блузы. Вслед за ней на подиум вышла Наташа Поли в прозрачном пальто из того же материала. После них друг за другом продефелировали и другие именитые (и не только) манекенщицы, пишет Сплетник.

После повседневных нарядов модели демонстрировали вечерние, в создании которых дизайнер использовал стразы, пайетки, бахрому и яркие цвета (основные — синий и красный). Мешковатой одежды в новой коллекции зрители не увидели, напротив, все наряды были отшиты по фигуре. Исключением являются объемные рукава и юбки, которые красиво смотрятся в динамике (на фото, к сожалению, этого не видно).

Интересно, что в середине показа неожиданно заиграла песня российской группы t.A.T.u "Я сошла с ума" (звучала она на английском языке — All the Things She Said). В конце шоу модели ходили уже под Nirvana и песню группы Smells Like Teen Spirit.