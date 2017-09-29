Галерея: посмотрите, не ваша ли подруга стала «Мисс Нарва-2017»

После месяцев подготовки наступил сентябрьский день финального шоу конкурса.

Публика была настроена благодушно: «Ну, посмотрим, посмотрим на наших красавиц». За кулисами обстановка была куда более напряженной, несмотря на то, что все хорошо подготовились. Никто не забыл дома наряды (а ведь кому-то такой ужас даже приснился), у всех были в порядке прически и макияж, а сценические номера отрепетированы вдоль и поперек. Девушки изо всех сил старались выглядеть спокойными и веселыми, но… это ведь очень непросто, когда часы отсчитывают последние минутки перед выходом на сцену!

И вот шоу началось. Многочисленные занятия не пропали зря. Дефиле-приветствие и номера домашнего задания прошли гладко. Даже конкурс ответов, которого участницы боялись особенно сильно – ведь его заранее не отрепетируешь! – оказался не так уж страшен. К сожалению, зрительские вопросы были не всегда доброжелательными и умными, но, тем не менее, участницы показали себя достойно.

В антракте девушки подготовились к дефиле в купальниках. В ходе выступления все обрели уверенность в себе: вечер идет хорошо, зрители аплодируют, мы молодцы, прямо звезды сцены! И больше не требуется усилий воли, чтобы «держать улыбку», ведь тебе и так весело и здорово.

Кроме зрелищного дефиле в купальниках во втором отделении был совсем необычный номер: танец девушек со своими отцами. Он получился очень теплым и милым, и особенно сильно – иногда до слез, – растрогал женскую часть публики.

Этим танцем завершилась конкурсная часть вечера. Члены жюри ушли на совещание. Начался главный музыкальный номер – выступление рэпера NANA из Германии. Зрители наслаждались его искусством, а участницы конкурса ушли за кулисы. Теперь им оставалось самое трудное – ждать решения жюри.

В начале церемонии награждения, выйдя на сцену, девушки неожиданно «поломали строй» и обнялись. В сценарии такое не значилось, и на конкурсах прежних лет так не делалось… Вероятно, этот эмоциональный порыв был взаимным обещанием не испортить отношений, невзирая на то, кому какое место достанется.

По итогам конкурса титул «Мисс Уважение» получила Кристина Полторакова, «Мисс Талант» – Анастасия Аленушкина, «Мисс Грация» – Елизавета Рыбакова, «Мисс Улыбка» – Анна Ласина.

Второй вице-мисс стала Анастасия Максимкина, титул Первой вице-мисс был присужден Регине Загдай. А победительницей конкурса стала Андриана Чупова, отныне и навсегда она Мисс Нарва-2017.

Еще один очень высокий титул, почти равный званию «Мисс Нарва», был присужден зрителями в ходе интернет-голосования; их решением титул «Мисс зрительских симпатий» получила Тайя Черноморская.