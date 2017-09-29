Неделя моды в Париже: дочь Синди Кроуфорд стала ее копией

На подиуме у Наташи оказалась Кайя Гербер, а в первом ряду — Анна Винтур, Хэмиш Боулс, Аризона Мьюс и даже ее коллега по цеху, креативный директор Louis Vuitton Николя Жескьер, сообщает Сплетник.

Перед Рамсей-Леви, скажем прямо, стояла непростая задача: планка, поднятая Клэр Уайт Келлер была очень высокой. Да и до нее Домом руководили сплошь звезды модного бизнеса: Карл Лагерфельд, Стелла МакКартни, Фиби Файло... Chloé славится простыми и изящными решениями в гардеробе, а за французским модным Домом с момент его основания Габи Агьен, светской дамы из Египта, чьи платья практически в момент стали хитами, закрепилась слава одного из самых элегантных в Париже.

Но, кажется, Наташе удалось приятно удивить взыскательную публику: нетривиальные сочетания принтов, интересный крой у платьев, отделанных воланами, сложные драпировки. У дизайнера получилось то, за что клиенты марки и любят ее — это вещи с настроением, лишенные помпезной вычурности или привязки к какому-то одному горячему тренду.

В эпоху стремительной моды, когда тенденции теряют свою актуальность, только появившись буквально в паре-тройке страниц Instagram, Chloé остается свободным от непрекращающейся модной гонки, предпочитая ей выверенное годами качество и непринужденную роскошь своих изделий.