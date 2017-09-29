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Чтобы быстрее почувствовать себя сытым, нужно есть определенные продукты

Krasotka.ee
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Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Сотрудники Университета Варвика выяснили: продукты, богатые аминокислотами, помогают быстро насытиться. Они стимулируют клетки мозга, регулирующие аппетит. Аминокислот много в абрикосах, сливах, миндале, курице, говяжьем стейке, авокадо и других продуктах, пишет The Independent.

Продукты, содержащие много аминокислот, влияют на танициты - клетки мозга, расположенные в области мозга, связанной с весом и аппетитом. В ходе исследования специалисты вводили аминокислоты в мозг. Всего через 30 секунд танициты генерировали сигналы, вызывающие чувство сытости. Ученые надеются, что их выводы помогут победить ожирение, сообщает Meddaily.ru.

Кстати, согласно данным другого исследования, грецкие орехи - ключ к борьбе с перееданием. Благодаря перекусу, состоящему из грецких орехов, у участников исследования активировалась правая часть островковой доли. Эта зона мозга связана с когнитивным контролем.

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