Чтобы быстрее почувствовать себя сытым, нужно есть определенные продукты

Продукты, содержащие много аминокислот, влияют на танициты - клетки мозга, расположенные в области мозга, связанной с весом и аппетитом. В ходе исследования специалисты вводили аминокислоты в мозг. Всего через 30 секунд танициты генерировали сигналы, вызывающие чувство сытости. Ученые надеются, что их выводы помогут победить ожирение, сообщает Meddaily.ru.

Кстати, согласно данным другого исследования, грецкие орехи - ключ к борьбе с перееданием. Благодаря перекусу, состоящему из грецких орехов, у участников исследования активировалась правая часть островковой доли. Эта зона мозга связана с когнитивным контролем.