Пышнотелая модель наглядно показала, как удачно получаться на фото с любыми формами

Модель размера плюс Искра Лоуренс решила показать всем женщинам в теле, что они так же красивы, как и худые девушки. Просто для того, чтобы получаться красиво на фотографиях, иногда нужно немножко постараться, пишет Ihappymamma.ru.

Искра знает секреты удачных кадров, и не поскупилась поделиться ими со своими подписчицами. И главное, что хотела донести этим мастер-классом Лоуренс – нужно безоговорочно верить в себя.

Если у вас бывает складка на спине, нужно выводить вперед плечо, и эта проблема решится.

Избавиться на фото от двойного подбородка можно таким образом: вытянуть голову вперед, а среднюю часть языка прижать к небу. Главное, прижимать не кончик языка, а именно его среднюю часть.

Попа будет казаться красивее, если становиться в кадр не в профиль, а слегка спиной, стараясь тянуться попой вверх.

Талия будет казаться тоньше, а попа аппетитнее, если отвести бедро в сторону.

Чтобы избавиться от складок на животе, постарайтесь выпрямить и напрячь торс, и слегка податься телом в сторону.

Чтобы ноги казались худее, нужно слегка расставить их, встать на носочки и приподнять попу вверх.

Чтобы руки не казались толстыми, никогда не прижимайте их к телу, а держите на весу.

Подробнее – в видео: