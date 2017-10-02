Привычка есть собственную плаценту опасна для женщины и ребенка

Молодые матери, которые употребляют собственную плаценту после деторождения, подвергают свое здоровье риску, как утверждают ученые из New York-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center в Нью-Йорке. Они наблюдали за последствиями употребления плаценты в самых разных формах, включая таблетки и различные способы приготовления. Выяснилось, что неправильное приготовление плаценты не уничтожает такие инфекции, как вирус Зика, гепатит и ВИЧ. Эксперты не обнаружили ни малейших доказательств того, что употребление плаценты приносит какую-либо пользу для здоровья. Между тем данная привычка становится невероятно популярной среди молодых матерей, которые тем самым подражают многочисленным знаменитостям. Утверждается, что съеденная плацента снижает риск послеродовой депрессии, увеличивает уровень энергии и повышает настроение, пишет Medikforum.ru.

Эксперты Центра по контролю и предупреждению заболеваний США ещё в июне этого года выяснили, что у новорожденных нередко возникает сепсис из-за заражённого грудного молока после того, как их мамы начинают употреблять плаценту. Авторы нынешнего исследования проанализировали десятки научных работ по поводу последствий употребления плаценты. Они считают, что гинекологи и акушеры должны сообщать всем женщинам о том, что это поведение крайне опасно для здоровья, и оно никаким образом не способно помочь женщине в чём бы то ни было.

Значительное количество животных употребляют собственную плаценту после родов, но у людей этот орган обычно отделяется и просто выбрасывается в мусорное ведро. Задача плаценты во время беременности - передавать кислород и другие важнейшие питательные вещества плоду, а также отфильтровать токсины, которые могут ему повредить. Примерно век назад в научной литературе появились первые сведения о том, что люди употребляют свою плаценту. Но лишь в последние годы это стало невероятно модным. Плаценту употребляют в сыром, жареном, вареном, высушенном, парном виде, в форме капсул, а также смузи и других напитков.