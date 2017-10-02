Парфюм способен сильно ухудшить здоровье

Согласно недавно опубликованной книге Case Against Fragrance австралийской писательницы Кейт Гринвелл, парфюмерные изделия могут послужить причиной серьезных мигреней и аллергических реакций. Гринвелл приводит ряд исследований, доказывающих болезненное влияние парфюмерных ароматов на людей. Есть и статистика: согласно данным Гринвелл, около трети людей чувствительны к парфюмерным ароматам, и эта чувствительность проявляется в головной боли, астме и кожных высыпаниях, пишет Medikforum.ru.

Результаты другого исследования, которое осуществили учеными из Федерального университета Пернамбуку в Бразилии, показали обратную зависимость. Оказалось, что около 70 процентов пациентов, страдающих мигренью, начинают жаловаться на головную боль после 25 минут вдыхания летучих веществ. Но духи, туалетная вода и дезодоранты выделяются даже на этом фоне, вызывая ухудшение самочувствия в 75 процентах случаев.

По словам Гринвелл, ситуация осложняется тем, что многие компоненты парфюмерных изделий – тех же духов – представляют собой синтетические вещества, а их ингредиенты являются коммерческой тайной. В результате ни ученые, ни врачи, ни сами аллергики часто не могут предугадать, какой конкретно парфюм может вызвать у них болезненную реакцию. Но и аллергией проблема может не ограничиться. Надо иметь в виду, что природные эфирные масла – а именно они основа многих ароматов – проявляют токсический эффект, способный нанести удар по печени и другим органам.