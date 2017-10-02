Нет выпечке и мюсли: названы вредные для завтрака продукты

В частности, на завтрак учеными рекомендовано не есть сладкую выпечку. Всевозможные рогалики, починки и круассаны, будучи источниками большого количества быстрых углеводов, спровоцируют резкое повышение уровня сахара в крови и всплеск энергии, который быстро спадет в процессе усвоения сахара организмом. Из-за увеличения выработки инсулина в данных обстоятельствах, так же быстро почувствуется голод. Выпечка не даст продержаться до обеда без дополнительных съеденных калорий – ей стоит предпочесть цельнозерновой хлеб в сочетании с сыром, яйцом или рыбой, пишет Medikforum.ru.

Также специалисты посоветовали не употреблять на завтрак готовые магазинные йогурты, особенно обезжиренные и дополненные всякими начинами для вкуса. По их мнению, белка в таких йогуртах мало, но зато в большом количестве присутствуют искусственные ингредиенты.

Мюсли оказались зачисленными в список не полезных для завтрака продуктов за то, что не содержат достаточного количества белка, но при этом насыщены сахаром и быстрыми углеводами. Фастфуд, представляющий собой жареную и жирную пищу, особенно вреден детскому организму, отметили эксперты.

Помимо этого, неподходящими для завтрака медики назвали готовые каши, требующие запаривания кипятком и крупы с высоким содержанием углеводов наподобие манной. Употребление этих продуктов быстро вернет человеку ощущение голода – лучше всего на завтрак есть каши из грубых натуральных круп, в которых много клетчатки.