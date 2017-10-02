Эта бактерия вызывает вздутие живота и не дает вам похудеть. Вот как от нее избавиться

Всемирная организация здравоохранения считает, что бактерией хеликобактер заражено около 70% населения в развивающихся странах и около 30% — в развитых. Опасность состоит в том, что она увеличивает риск таких заболеваний, как гастрит типа В (что может привести к раку ), язва желудка и язва двенадцатиперстной кишки.

Особенно опасно заражение этой бактерией детей, так как юный организм не в состоянии самостоятельно справиться с внешним врагом, пишет Lifter.com.ua.

Если во время анализов и у вас или вашего ребенка была обнаружена хеликобактер пилори, не стоит впадать в панику и сразу же хвататься за антибиотики. Народные целители утверждают, что для организма самый безопасный способ избавиться от этой проблемы — это обратиться к природным антибактериальным средствам.

Всевозможные травы и продукты не только уничтожают бактерию, но и способствуют восстановлению слизистой оболочки желудка. После пройденного курса лечения вы убережете себя от многих заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Заражение бактерией хеликобактер происходит через еду, как правило, в раннем детстве (у детей, не достигнувших 10-летнего возраста), после чего микроорганизм навсегда поселяется в слизистой оболочке желудка, если не проводить соответствующее лечение.

Считается, что передача инфекции происходит от человека к человеку, и было установлено, что наиболее часто ребенка заражает мать.

Симптомы

У некоторых людей инфекция хеликобактер не вызывает какие-либо симптомы. В медицинской терминологии было установлено, что у таких пациентов наблюдается легкий гастрит без существенных изменений в секреции соляной кислоты и без риска для здоровья.

У других людей (по оценкам, около 10–20% инфицированных) бактерия может вызвать многие заболевания желудка, а также прыщи, от которых невозможно избавиться.

Хеликобактер пилори производит фермент уреазу, который разлагает мочевину на аммиак и двуокись углерода, в результате чего меняется состав желудочного сока. Кроме того, бактерии производят другие вещества, которые вызывают воспаление, приводящее к атрофии слизистой оболочки желудка.

Бактерии хеликобактер наиболее часто вызывают симптомы, характерные для гастрита:

несварение желудка;

вздутие живота;

боли в желудке;

тошнота, рвота;

лихорадка;

ухудшение настроения;

диарея;

прыщи, нездоровый цвет лица.

Эти симптомы могут время от времени проходить. Это не означает, однако, что бактерии были устранены и вы избавились от заболевания. Для борьбы с инфекцией нужно начать соответствующую терапию.

Лечение

Многие отдают предпочтение таким народным средствам, как травы. Они действительно эффективно лечат многие болезни.

Например, полынь уничтожает многие патогенные микроорганизмы, улучшает кровообращение, обмен веществ, помогает при недостаточном выделении желчи и вялости пищеварения. Настой полыни устраняет вздутие, газы, чувство переполненности желудка.

Против хеликобактер пилори особенно хорошо себя зарекомендовала смесь тыквенных семечек и полыни. Для ее приготовления нужно в 500 мл спирта добавить по 2 столовые ложки листьев горькой полыни и сырых семечек тыквы, а затем две недели настоять средство в темном прохладном месте. Принимать лекарство следует ровно две недели утром и вечером, по 2 столовые ложки перед едой.