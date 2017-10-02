Десять отвратительных вещей, которые ужасные жены делают своим мужьям

1. Ты его пилишь

Веришь или нет, но твой муж достаточно умный парень. Правда. Он слышит, что ты говоришь (в большинстве случаев), он понимает, что ему нужно сделать (в большинстве случаев), и он действительно собирается это сделать (в большинстве случаев). Но он сделает это в свое время, по-своему, и никакое твое нытье не изменит это. Только усилит напряжение.

2. Ты жалуешься

Ваша жизнь может и не идеальна, но жалобы точно не сделают ее лучше. Конечно, важно делиться с мужем тем, что тебя беспокоит, что тебе тяжело. Но это не должно быть вашей единственной темой для общения. Постоянный жалобы и негатив плохо влияют на отношения. Сохраняй позитив, пишет Soulpost.ru.

3. Ты его умаляешь или сплетничаешь

Мы знаем, как женщины любят поболтать. Но иногда это заходит слишком далеко. Твои подруги могут хотеть знать все о твоей личной жизни, но иногда это должно быть табу. Не жалуйся своим подругам на своего мужа, даже если они жалуются на своих мужей. Не отчитывай его перед другими людьми. Если есть проблема — обсуди ее наедине с ним.

4. Ты проявляешь неуважение к нему

Большинство мужей неидеальны, и большинство из них знают об этом. Но несмотря на это, они зачастую готовы меняться и исправляться, если их просят об этом по-хорошему. Они просто хотят чувствовать уважение. А если ты его перебиваешь, не советуешься с ним по важным вопросам, надумываешь ему плохие мотивы — он чувствует неуважение.

5. Ты ставишь других выше него

Да, ты занята, возможно очень занята. У тебя много дел на работе, дети, кухня. Все ведь должны думать, что ты со всем прекрасно справляешься — кроме твоего мужа. Он может чувствовать, что ты им пренебрегаешь. Пожалуйста, не забывай о нем, стараясь удовлетворить всех остальных. Он должен знать, что он у тебя в приоритете над другими.

6. Ты не занимаешься с ним сексом

Секс никогда не должен быть средством манипуляций и шантажа. Это не игра, это ваши отношения. И секс очень сближает. Может у тебя не такие сексуальные потребности, как у него, но ты не должна делать вид, что делаешь ему одолжение. Если есть какая-то проблема, почему ты не хочешь с ним секса, реши ее вне спальни.

7. Ты тратишь слишком много денег

Ситуации бывают разные, но чаще женщина больше тратит, чем мужчина. Да, знаю, тебе хочется комфорта, но просто помни, что финансовые вопросы — одна из самых главных причин разводов.

8. Ты ведешь себя как его мать

Твой муж — взрослый мужчина (хотя иногда ведет себя совсем не так), и он женился на тебе не потому, что ему нужна вторая мама. Так что не веди себя так. Лучше будь его лучшим другом и тем, кому он может довериться.

9. У тебя нереалистичные ожидания

Твой муж любит тебя. И он хочет, чтобы ты получила все, на что надеялась. Но иногда твои ожидания могут быть просто слишком большими. Он может быть суперменом, но даже супермен может не все.

10. Ты берешь на себя его роль

В каждом браке роли распределяются по-разному. Но не бери на себя роль мужа. Позволь ему делать то, что он должен делать, и цени его старания.