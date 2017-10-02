Эстонская идея с отходами заинтересовала модные бренды

Во время панельной дискуссии в рамках Дня обсуждения BAZAR много говорили о том, что в Нарве не хватает для стартапов благоприятной среды – деловой, образовательной и социальной. Возможно, все это и так. С другой стороны, в наше время уже многие хорошо представляют, как нужно делать, но по-прежнему мало кто может ответить на вопрос: что делать? Это лучше удается людям, имеющим свежий взгляд на мир и на нужды всего человечества, сообщает "Виру Проспект".

«Однажды я задумалась…»

Основатель эстонского стартапа Reverse Resources Анн Руннел, девушка без текстильного образования, в 2015 году создала компанию, идеями которой заинтересовались крупнейшие модные бренды и поставщики одежды. Компанию Reverse Resources уже назвали новым эстонским «Скайпом» в области производства модной одежды. Ее цель – собирать идеи, как сделать производство одежды менее вредным для экологического баланса нашей планеты.

В частности, сейчас в работе у Reverse Resources находится проект, позволяющий отображать в системе заказов остатки текстильного и швейного производства и давать им вторую жизнь, сводя между собой спрос и предложение. Как такая идея вообще пришла в голову человеку, далекому от конкретного производства?

«Я училась на экономическом факультете и однажды, уже в конце учебы, задумалась: почему на протяжении стольких лет мне никто никогда не говорил о связи между экономикой и окружающей средой? Я стала исследовать, почему некоторые предприятия считают важным быть дружелюбными к окружающей среде. И текстильная отрасль была одним из положительных примеров. В то же время оказалось, что, например, никто даже в нашей стране толком не знает, куда деваются отходы – используются каким-то образом или идут на свалку. А ведь если касаться гигантов текстильной и швейной промышленности, речь идет о десятках, если не сотнях тонн. Итогом моих размышлений и исследований стала концепция Reverse Resources», - рассказала Анн Руннел, встреча с которой состоялась на днях в Нарвской арт-резиденции.

Как получить работу у крупнейших модных брендов?

Вторичное использование текстильных отходов по экономической модели, предложенной командой Reverse Resources, оказалось выгодным как заказчику, так и производителю (особенно при больших объемах производства). Как оказалось, крупные, то есть далеко не бедные, мировые производители одежды заинтересованы в контроле и грамотной утилизации остатков: это не только экономит деньги производителей, но и сохраняет природные ресурсы, многие из которых, увы, не возобновляются.

Если в текстильной отрасли использовать хотя бы 25 процентов отходов, то можно уменьшить привлечение новых ресурсов, по крайней мере, на 3 процента. Вы в курсе, что с некоторых пор брендовые магазины стали предлагать своим покупателям принести в магазин и сдать ношеную одежду? Для ее дальнейшей переработки: старая одежда сортируется, перерабатывается и превращается сначала в нити, а потом и в новую одежду. По словам Анн, та же участь в ближайшее время ожидает и нераспроданные магазинные коллекции одежды.