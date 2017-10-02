Эстонская идея с отходами заинтересовала модные бренды

В последнее время в Эстонии и мире в целом много говорят о том, как развивать новые направления занятости для населения, при этом в роли эдакой панацеи называются стартапы. Эти краткосрочные проекты призваны воплотить идеи, которые получат в мире широкое распространение, а какие-то из них - даже помогут создать новые отрасли экономики.
Во время панельной дискуссии в рамках Дня обсуждения BAZAR много говорили о том, что в Нарве не хватает для стартапов благоприятной среды – деловой, образовательной и социальной. Возможно, все это и так. С другой стороны, в наше время уже многие хорошо представляют, как нужно делать, но по-прежнему мало кто может ответить на вопрос: что делать? Это лучше удается людям, имеющим свежий взгляд на мир и на нужды всего человечества, сообщает "Виру Проспект".
«Однажды я задумалась…»
Основатель эстонского стартапа Reverse Resources Анн Руннел, девушка без текстильного образования, в 2015 году создала компанию, идеями которой заинтересовались крупнейшие модные бренды и поставщики одежды. Компанию Reverse Resources уже назвали новым эстонским «Скайпом» в области производства модной одежды. Ее цель – собирать идеи, как сделать производство одежды менее вредным для экологического баланса нашей планеты.
В частности, сейчас в работе у Reverse Resources находится проект, позволяющий отображать в системе заказов остатки текстильного и швейного производства и давать им вторую жизнь, сводя между собой спрос и предложение. Как такая идея вообще пришла в голову человеку, далекому от конкретного производства?
«Я училась на экономическом факультете и однажды, уже в конце учебы, задумалась: почему на протяжении стольких лет мне никто никогда не говорил о связи между экономикой и окружающей средой? Я стала исследовать, почему некоторые предприятия считают важным быть дружелюбными к окружающей среде. И текстильная отрасль была одним из положительных примеров. В то же время оказалось, что, например, никто даже в нашей стране толком не знает, куда деваются отходы – используются каким-то образом или идут на свалку. А ведь если касаться гигантов текстильной и швейной промышленности, речь идет о десятках, если не сотнях тонн. Итогом моих размышлений и исследований стала концепция Reverse Resources», - рассказала Анн Руннел, встреча с которой состоялась на днях в Нарвской арт-резиденции.
Как получить работу у крупнейших модных брендов?
Вторичное использование текстильных отходов по экономической модели, предложенной командой Reverse Resources, оказалось выгодным как заказчику, так и производителю (особенно при больших объемах производства). Как оказалось, крупные, то есть далеко не бедные, мировые производители одежды заинтересованы в контроле и грамотной утилизации остатков: это не только экономит деньги производителей, но и сохраняет природные ресурсы, многие из которых, увы, не возобновляются.
Если в текстильной отрасли использовать хотя бы 25 процентов отходов, то можно уменьшить привлечение новых ресурсов, по крайней мере, на 3 процента. Вы в курсе, что с некоторых пор брендовые магазины стали предлагать своим покупателям принести в магазин и сдать ношеную одежду? Для ее дальнейшей переработки: старая одежда сортируется, перерабатывается и превращается сначала в нити, а потом и в новую одежду. По словам Анн, та же участь в ближайшее время ожидает и нераспроданные магазинные коллекции одежды.
В настоящий момент Reverse Resources в рамках пилотного проекта сотрудничает с крупнейшими в мире производителями готовой брендовой одежды H&M и Tesco. Спустя 1,5 года после победы в Global Change Award (титул лучшего стартапа 2015 года) компания Анн Руннел посетила, собрала данные и провела испытания своей концепции на 7 крупных фабриках в Китае и Бангладеш, которые в совокупности производят более 20 миллионов предметов одежды в месяц.
С этой информацией команда Reverse Resources приехала в Нарву и желала поделиться ею с людьми, знающими о производстве текстиля не понаслышке. Жаль, что городу текстильщиков (впрочем, бывшему) тема лекции не показалась особенно интересной. На самом деле посмотреть, как работают производства, выдающие по 7 миллионов единиц продукции в месяц, оказалось весьма познавательно.
Ручной, почти рабский, труд
В качестве примера возьмем фабрику, где работает 25 тысяч работников. Большинство из них – женщины, но в цехах, где производится брендовая одежда, трудятся в основном мужчины. Требования к готовому изделию здесь повышенные, и компании доплачивают за заказ. Зарплаты таким образом тоже повыше, что и привлекает сюда мужчин.
Собственно производством текстиля, увиденным участниками встречи, Нарву не удивишь, тем более, что процесс во многом автоматизирован. Затем, интересно наблюдать, кройщик «выпиливает» специальной «пилой» выкройку, к примеру, сразу на 1500 слоях ткани, далее следует поточный пошив изделий.
А вот изготовление всеми любимых и всюду носимых джинсов способно неприятно поразить. Оказывается, многочисленные потертости и дырочки, «выцветшие» складочки, дополнительные оттенки наносятся чуть ли не вручную, индивидуально: каждое отшитое изделие работник должен обработать на специальной машине или станке. То же касается и принтов, наносимых на футболки: сначала идет мужчина, который в течение 2-3 секунд наносит наклейку по шаблону на разложенные в ряд футболки, следом за ним - женщина с феном, которая сушит изделия. Напомню, что речь идет о фабрике в Бангладеш, где средняя уличная температура превышает 30 градусов, соответственно, в цехах жарко и душно. Если учесть, что средний заказ производителя брендовой марки составляет от 40 до 100 тысяч единиц одного артикула, то понимаешь, какой гигантский объем работы осуществляют работники.
Прикладная арифметика и новейшая география
Еще несколько занимательных цифр: себестоимость джинсов, продаваемых в магазине за 30 евро, составляет примерно 7 евро, из них 70 процентов - это стоимость ткани. Каков же заработок работников?
Было любопытно узнать, что текстильное производство массово уходит из «мировой фабрики», Китая. Собственники переводят заводы в Бирму, Бангладеш и страны Африки, потому что китайцы больше не желают работать за гроши. Интересно, когда и на «черном континенте» поднимется уровень жизни, кто и за какие деньги будет отшивать для нас кофточки-штанишки?
Сейчас нам сложно представить, что стоимость одежды может резко возрасти. Но вдруг разнообразный гардероб станет не по карману большинству населения? Возможно, мировые производители уже просчитывают разные варианты и потому интересуются идеями, способными оптимизировать процессы производства, приносить экономию. В таком случае творите и выдумывайте - запрос существует!