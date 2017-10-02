Пост обычной матери из США набрал в Facebook за четыре дня около 400 000 репостов. Слова, которые спасут не одну жизнь!

Два ее маленьких сына, казалось бы, чудом выжили в автокатастрофе. Старшему 3 года, а младшему только 6 недель. Об этом ее эмоциональное послание человечеству, о невероятном, которому есть вполне практичное и обычное объяснение, пишет Ofigenno.cc.

«Я не из тех, кто часто публикует что-то слишком тяжелое или очень личное на Фейсбук, но друзья... Вот ради чего вы возитесь с пристегиванием своего ребенка в автокресло каждый раз перед поездкой. Даже когда дети кричат, потому что ремни им не нравятся. Даже когда зажим от ремня неудобно давит на грудь». Ее фото с двумя не разрушенными креслами для детей на фоне транспортного средства всмятку очень красноречиво дополняет сказанное.

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«Вчера мы остановились купить молока, по дороге из детского сада домой. Мы были в нескольких минутах от дома. Другой автомобиль врезался в нас. Ты никогда не думаешь, что это случится с тобой. Мои мальчики отделались царапинами, но врачи сказали мне, что все могло бы быть совсем иначе, если бы я не потратила лишние две минуты на их упаковывание в кресла и пристегивание».

«Я в порядке, мои дети в порядке - а все остальное можно заменить. Мы благодарим Бога за то, что он хранит нас в безопасности».

В первые дни после публикации своей истории, Дженна получала множество однотипных смс, поэтому, спустя какое-то время, она добавила следующие слова: «Я не ожидала, что это сообщение увидит так много людей! На самом деле, изначально я адресовала его родственникам и друзьям, надеясь, что оно заставит дважды подумать тех, у кого есть дети, перед тем как отправляться с ними в автомобильное путешествие и, возможно, спасает кому-то жизнь».

«Вместе с тем, замечаю, что не все из тех, что откликнулись, имеют представление о понятии человеческой порядочности. Не могу сказать, что удивлена, просто надеюсь, что если вы когда-нибудь окажетесь в моей ситуации, кто-то проявит к вам сострадание, которого вам явно не хватает».