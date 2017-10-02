За три года мать пожертвовала 2,5 тысячи литров грудного молока

У 29-летней Элизабет, жительницы штата Орегон, две дочери – трехлетняя и восьмимесячная. В ролике, выложенном в Facebook, женщина рассказывает, что последние три года вся ее жизнь, без выходных, праздников и каникул подчинена одной главной задаче – сцеживанию. Организм Элизабет производит более 6,5 литров грудного молока в день, что вдвое превышает мировой рекорд, поэтому еще после рождения старшей дочки она решила делиться своим молоком с теми, кто в нем нуждается.

Сейчас в холодильнике Элизабет в специальных пластиковых упаковках хранится почти 148 литров грудного молока. А всего за эти три года она сдала более 2600 литров своего молока. Примерно половину этого объема Элизабет сдала в молочный банк за деньги, а остальным бесплатно поделилась с местными мамами, передает Deti.mal.ru.

Быть молочным донором непросто – дома у Элизабет работает настоящий молокозавод. Каждый день Элизабет начинается со сцеживания и им же заканчивается. Сцеживаться приходится по восемь раз в день, много времени и сил уходит на мытье и стерилизацию бутылочек и молокоотсосов, которые приходится заменять примерно каждые три месяца, на розлив молока по упаковкам, на каждой из которых нужно записать дату, объем и другие данные.

Но Элизабет говорит о том, что совершенно ни о чем не жалеет, так как ее молоко спасает жизни недоношенных малышей, у мам которых не хватает своего молока. «У меня есть дар, которым я могу делиться. Если вам нужно грудное молоко, у меня оно есть», – улыбается она.

Ролик про Элизабет стал очень популярным в соцсетях. Только в Facebook он собрал уже 13 миллионов просмотров, более 70 тысяч публикаций и 19 тысяч комментариев. Большинство пользователей благодарит Элизабет, многие рассказывают о своих историях, связанных с лактацией или нехваткой грудного молока.

Некоторые комментаторы беспокоятся о здоровье Элизабет, у которой из-за такой невероятной лактации может развиться обезвоживание. Элизабет в ответном комментарии подтвердила, что ей действительно приходится очень пристально следить за количеством потребляемой жидкости, и она уже несколько раз попадала в больницу из-за обезвоживания и связанных с этим последствий. Но сейчас с ней уже все хорошо, успокоила всех Элизабет.