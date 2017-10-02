Психолог призвал перестать считать еду вредной

Вместо аналогии с битвой, лучше применить более прагматичный подход — отказаться от всяких моральных оценок и считать, что речь идет о соблазне и самоконтроле. Ведь возникший в вашем воображении бургер с беконом – это всего лишь аппетитный импульс, устоять перед которым можно, не вступая во внутреннюю борьбу с самим собой, а просто отправившись в ресторан, где бургеры не подают, пишет Беркман, пишет Health.mail.ru.

Кроме того, на ваш выбор между салатом и бургером может влиять множество факторов, никак не связанных с пользой или вредом блюда. Например, когда вам нужно выбирать не между двумя опциями, а между тремя и более. Вы можете заказать салат не потому, что он «победил» в битве с бургером, а потому, что в меню было много более или менее привлекательных салатов, и вы выбрали один из них. Кроме того, возможно, вы уже съели слишком много бургеров прежде, и их соблазнительность в ваших глазах упала, поэтому вы с большей готовностью обращаете свой взор на полезную пищу.

«Помните, что ваши предпочтения в еде — вовсе не беспомощное колебание между добром и злом», — подчеркнул Беркман. То, что вы едите, — ваш выбор, и нужно научиться быть ответственным за него.