Шопинг стимулирует центры удовольствия лучше, чем секс

Ученые обнародовали удивительные эффекты покупок на мозг человека, пишет New York Post. Как оказалось, при этом нервные клетки получают такие же сигналы, как во время полового акта. Британские эксперты проанализировали центры творчества и удовольствия и поняли, что их соотечественники могут выходить из состояния сплина, депрессии и апатии, отправившись за покупками, пишет Life.ru.

Исследователи вычислили, что, когда британец покупает что-то, что ему очень понравилось, он испытывает примерно те же чувства, что и гонщик "Формулы-1" во время завершения очередного круга трассы. Однако, если человек в принципе не любит ходить по магазинам, он не испытывает на себе подобного эффекта, а даже наоборот — у него снижается умственная активность и он устает на 30 процентов быстрее.

Чтобы покупка приносила удовольствие, она должна отражать индивидуальность человека, говорят эксперты. Они также назвали секрет идеальной покупки — во время процесса выбора человек должен находиться в зоне вдохновения и сохранять спокойствие.