Мать девятилетнего трансвестита: я готова на все, чтобы сын стал настоящей звездой!

Мини-королева из Монреаля Немис Куинн Меланкон Гольден привлек внимание всех трансвеститов по всему миру, с тех пор как он появился на сцене под псевдонимом Лактатия, пишет Daily Mail. После того как на экране канадского телевидения ITV в утренней программе со своим сыном-трансвеститом появилась мать, ее принципы воспитания были подвергнуты жестокой критике со стороны зрителей. Как оказалось, общественность больше всего возмутило, что Джессика не только способствует сексуализации мальчика, но и помогает ему накладывать макияж. Высказывания зрителей были в основном негативными, пишет Life.ru.

Некоторые встали на сторону мальчика, который еще в 7 лет понял, кем он хочет быть, но значительная часть придерживается мнения, что это желание исходило не от него, а от его матери. Некоторые сделали такие выводы, ссылаясь на поведение Джессики: она была более взволнована, чем Немис. Сам мальчик сказал, что он всегда хочет быть дрэг-квин, а мать, разумеется, сказала, что поддержит его в любом начинании. Она также заявила, что для нее важнее всего — это дать таланту ребенка получить развитие.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой Немис признается, что, будучи трех- или четырехлетним, ходил с пачкой сигарет своей сестры. "Я знаю, что Лактатия жила внутри меня с момента рождения", — говорит мальчик. Также он признался, что переодевание в женщину делает его по-настоящему счастливым. Мама же объясняет это тем, что Немис с раннего возраста тянулся к искусству, и она помогала ему накладывать макияж в двухлетнем возрасте. Кстати, сценический псевдоним мальчику придумала его сестра — она также делает все возможное, чтобы младший брат покорил транс-сцену.