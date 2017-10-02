Почему у женщины растет животик? Пять основных причин

Причина первая. Беременность. Ну, подруга, тут спортзал и диета не помогут.

Причина вторая. Слабые мышцы. Эта причина становится особенно актуальной после родов, но и у нерожавших девушек такая беда случается. Давай подумаем логически, не заморачиваясь особо на медицинских знаниях. Что такое наш живот? "Склад" важнейших жизненных органов, имеющих свой размер и вес. И все это богатство должен кто-то держать. Кто (вернее, что)? Мышцы. Если они слабеют, все, что находится внутри, опускается вниз под действием силы тяжести. Куда? В живот, куда же еще, дальше ведь некуда. Вот почему проблема больших животиков чаще всего настигает людей в возрасте (мышцы теряют свой молодой задор и сила земного притяжения наконец-то получает шанс для торжества), пишет Lady.tochka.net.

Причина третья. "Мужской" тип фигуры. Понятие, конечно, условное и вовсе не значит, что вслед за животиком у тебя начнут расти усы. Физиологи отмечают: у людей с женским типом фигуры излишки жира более или менее равномерно распределяются по телу. А если уж пришла охота собраться в одном месте – выбирают бедра ("ушки") либо скапливаются чуть ниже лопаток, под руками ("крылышки"). Если же с самых юных лет излишки жира норовят собраться на животике – тебе просто не повезло, и природа наделила тебя мужским типом фигуры. Выход? Меньше есть и больше двигаться.

Кстати, если ты неожиданно стала полнеть по "женскому типу" (раздались бедра, плечи, а на загривке появился жировой валик - так называемый "бизоний горб") - будь внимательна! Это приметы серьезных гормональных проблем. Не откладывай визит к эндокринологу, пройди тесты на гормоны.

Причина четвертая. Сахарный диабет. Полнота пришла ни с того, ни с сего? Проследи за собой – не повысилась ли у тебя потребность в жидкости? Не терзает ли жажда в мороз? Не появляются ли под конец рабочего дня отеки на икрах ног (отпечатывается резинка от носков, кожа стала портиться, то и дело появляются какие-то раздражения). Не хочется тебя расстраивать, но все это – очень характерные признаки сахарного диабета. Срочно сдай анализ на сахарную кривую.

Причина пятая. Сон. Это одно из последних открытий ученых. Они установили, что кругленький животик нередко приходит как расплата к тем, кто не умеет спать. В качестве "подопытных кроликов" была отобрана и отсортирована по образу жизни (физической активности, питанию и т.п.) тысяча людей. За ними наблюдали в течение 5 лет.

И установили, что люди, спящие менее 5 часов, а также те, кто любит поспать более 8 часов в сутки, нередко расплачиваются за это своей внешностью. Отрегулируй сон вместо того, чтобы морить себя голодом и изнурять в спортзале!