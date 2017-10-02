Семь вещей, которые не стоит выбрасывать из гардероба

С каждым годом в гардеробе становится все меньше и меньше места. У тебя появляется соблазн выбросить ненужное: немодное или то, в чем тебе некомфортно. С этим нужно быть осторожной. История показала, что существуют значимые тенденции, которые просто не искоренить из мира моды, пишет Lady.tochka.net.

Мы попытались разобраться, какие тенденции продолжают возвращаться и что закоренилось в мире моды, что из современного гардероба тебе сохранить и передать потомкам, как винтажную часть гардероба.

Оголенные плечи. Наряды подобного стиля можно отнести к далекой викторианской эпохе, когда все дополнялось и украшалось кружевами и оборками. Сейчас можно увидеть несколько вариаций подобного стиля.

Платье - комбинация. Наконец-то, к нам из 90-х возвращается платье-комбинация. Как платье с не такой давней историей оно было обыграно множеством вариаций и сейчас может восприниматься как белый холст, на котором можно воплощать свои модные идеи.

Джинсы с высокой посадкой. Своей популярности джинсы подобного кроя обязаны марке Levi`s. Фактически, подобная модель была модна в каждом десятилетии, начиная с Мэрилин Монро, Вайноны Райдер и аж до Рианны. Завышенная талия делает твою попу просто неотразимой.

Платформа. Обувь на платформе появилась еще в 40х годах,но до 70х не была столь популярна. Платформа - замечательный способ добавить себе роста без дискомфорта в ступнях.

Сеточка. Трудно поверить, что модный мир почти полностью перестал пользоваться этой тенденцией. Как же можно было позабыть 1993 год и Кейт Мосс, в платье- комбинации в сеточку? Непростительная оплошность, которую сейчас исправляют модные дизайнеры. Теперь сеточка используется с разными тканями и в различных принтах, начиная с платьев и блуз, аж до одежды спортивного стиля.

Массивные серьги. Как бы ни менялась мода, серьги никогда из нее не выходили, просто их стиль и габариты подстраивались под современный мир. В 60-е годы, Twiggy была ярким примером и заводилой моды на серьги. Костюм и этот аксессуар - единственное украшение, которое тебе нужно.

Брюки с широкими штанинами. Подобный крой брюк появился в 40-х годах, когда женщины бесстрашно боролись за свое право комфорта и отказывались носить платья и юбки. Сейчас, этот возвращающийся фасон сделает девушку женственной и не лишит ее комфорта.