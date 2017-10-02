Пройди шесть стадий отношений с любимым

Но когда ты впервые говоришь местоимение "мы", обозначая действия, которые вы будете делать вместе, переходишь на новую стадию отношений. Любая из нас знает, что полюбить несложно. Сложно сохранить это чувство и остаться вместе. Проверь, в какой стадии находятся ваши отношения. Если твой избранник действительно важен и нужен, то пройди все шесть стадий и останься с ним навсегда. Главное, помни, что любые отношения - это нелегкий труд. Но счастливая семья, в которой царят любовь и понимание, того стоят, пишет Lady.tochka.net.

Слияние

Это красивое слово обозначает, что вы оба почувствовали себя частью единого целого. Ваши вкусы совпали, ваши интересы близки, вы кажетесь друг другу родными и понятными. Это одна из самых романтических стадий отношений. Вы влюблены и восхищаетесь своим любимым человеком.

Дифференциация

Это сложная фаза отношений. Вы сможете проверить, насколько они прочны. В этот момент вы увидите разницу убеждений и интересов. В стадии дифференциации можно понять, насколько вы разные люди. Постарайтесь не раздражаться и не ссориться. Примите тот факт, что каждый из вас - личность и имеет право на свою точку зрения.

Исследование

У вас появляется необходимость побыть не вместе и проверить, как долго вы сможете выдержать друг без друга. Обычно партнеры начинают ходить к друзьям, ездить в гости и даже отправляться в отпуск отдельно. На этой стадии возможны измены.

Сближение

Вслед за исследованием отношений приходит сближение. Влюбленные вырабатывают общий уклад жизни, ставят перед собой общие цели и обычно создают семью. В это время они живут общими интересами, с удовольствием проводят время вместе и радуются каждому дню.

Сотрудничество

В этот момент супруги с увлечением "вьют семейное гнездышко". Они устраивают свою семейную жизнь, внимательны и заботливы. Они с уважением относятся к интересам и карьере друг друга.

Синергия

Это стадия, когда семья становится настоящей командой. У пары общие интересы, одно дело. Они растят детей, ходят в гости и с удовольствием проводят время все вместе. Все семья счастлива, а друзья рады "погреться" у семейного очага.