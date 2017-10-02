Психологи изучили Tinder и нашли пять доказательств, что приложение вам не поможет

Новое исследование, опубликованное в журнале Psychological Science, показало, что сложные алгоритмы приложений для знакомств не помогают заранее предсказать итог романтического свидания.
Алгоритм не позволяет подобрать действительно подходящих партнеров
Авторы исследования использовали продвинутый алгоритм для прогнозирования результатов каждого свидания на основании анкет участников... И с треском провалились, пишет Life.ru.
Требования — это одно, а симпатии — совсем другое
Участники утверждали, что им важны политические взгляды партнера или его планы на жизнь, а влюблялись в умных и физически привлекательных людей.
О привлекательности партнера можно судить только после первого свидания
Заполненные анкеты не помогли участникам оценить привлекательность партнера, а вот одной личной встречи вполне хватало.
А вот любви с первого взгляда все равно не существует
Люди, высоко оценившие партнера после первого свидания, далеко не всегда вступали с ним в длительные отношения.
Исследователи советуют рассматривать Tinder как базу людей, которые ищут отношения
Приложения для знакомств — это океан. И хотя рыба там, несомненно, есть, но никакие алгоритмы не помогут вам ее поймать.