Психологи изучили Tinder и нашли пять доказательств, что приложение вам не поможет

Алгоритм не позволяет подобрать действительно подходящих партнеров

Авторы исследования использовали продвинутый алгоритм для прогнозирования результатов каждого свидания на основании анкет участников... И с треском провалились, пишет Life.ru.

Требования — это одно, а симпатии — совсем другое

Участники утверждали, что им важны политические взгляды партнера или его планы на жизнь, а влюблялись в умных и физически привлекательных людей.

О привлекательности партнера можно судить только после первого свидания

Заполненные анкеты не помогли участникам оценить привлекательность партнера, а вот одной личной встречи вполне хватало.

А вот любви с первого взгляда все равно не существует

Люди, высоко оценившие партнера после первого свидания, далеко не всегда вступали с ним в длительные отношения.

Исследователи советуют рассматривать Tinder как базу людей, которые ищут отношения

Приложения для знакомств — это океан. И хотя рыба там, несомненно, есть, но никакие алгоритмы не помогут вам ее поймать.